新聞線上》縣市長與中央齊心打贏防疫聖戰

記者莊榮宏

白牌計程車司機染疫事件，令人冒冷汗，所幸從源頭追蹤、接觸隔離、確診治療等必要措施，在中央與地方合作下，都逐步落實執行，多方補救之餘，台灣此刻猶能守住防線。

白牌事件後，人們已自動升級警戒，自我強化防疫措施，並和政府共築堅強防線，足為日本效法。

當務之急，一要力挺中央防疫指揮中心的各項有效作為，二要檢視當前防疫漏洞並加以強力補救，三要力保台灣防疫醫療能量於不墜，且預留餘裕以應未來變局，四要維持正常生活保持民心士氣以利長期抗戰。

關於防疫漏洞，少數居家隔離檢疫者到處趴趴走，成為流動生化武器，對抗疫防線形成實質威脅，更對人心造成巨大的不確定影響。

幸好各級政府主動升高警戒，多數縣市長採取積極強勢作為，或主動公布其姓名以加速追捕回籠，如新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲；或加強社會關懷支援體系以助當事人撐過隔離檢疫期，例如侯友宜；或比照颱風天登山向受困者追討搜救費用以實現社會公平正義原則，例如黃偉哲；或從重罰款並儘快強制安置以安人心，此有多位縣市長已經下令；或撥補經費以利村里幹事勤打電話監控當事人行蹤，如新竹市長林智堅；或積極籌募防疫物資以強化抗疫能量，如雲林縣長張麗善、基隆市長林右昌。

總的來說，各縣市長大多凜於人民託付的使命而全力以赴，未被點到名的亦多數如此，都值得肯定。特別是中央指定檢疫安置所事屬敏感，但承接的縣市長多能排除萬難全力配合，例如新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕，他們事前保密、事中督陣、事後不居功，都足為表率；至於某知名市長失言洩密，已予檢討，不再贅述。

細數縣市長的防疫作為，旨在勉勵他們與中央齊心，共同打贏艱苦戰役，凡有所作為，必留下痕跡，眾目睽睽，不會埋沒。

縣市長是公眾人物，動見觀瞻，在防疫作戰的關頭，公眾人物當然要留意言行，穩定人心，幫助台灣度過難關。若無法善盡積極社會責任，至少閉上嘴巴，別吃飽閒閒，淨說些煽風點火製造恐慌的蠢話；不要和中共隔海唱和，給自家政府添難題；也不要假人道之名行政治操作之實，不斷消耗政府的防疫能量。

最具爭議的公眾人物應是馬英九，舉凡口罩政策、包機對策，處處給中央添亂，這個當過總統的人如此不識大體，已激起台灣人公憤，也使自己淪為疫情公害。

大敵當前、國難當頭，應不分黨派不問立場，全力協助政府打贏聖戰，除此別無他途，唯馬英九卻一意孤行，無視台灣防疫醫療能量的極限，終至招來各界撻伐，可謂自取其辱，前述諸位縣市長的表現，馬前總統可以多多學習。

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