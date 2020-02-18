社論─出現首宗死亡病例之後談疫情

武漢肺炎疫情持續延燒，確診及死亡人數不斷攀升，我國已有一人不治，且出現零星社區內感染個案。基於「料敵從寬、禦敵從嚴」的疫情應對原則，國人固不必為此恐慌，當局卻須戒慎恐懼，全力做好防疫工作。

週日傳出的死亡案例很受關注，是這一計程車司機沒有中國旅遊史，家人也有三例確診，符合構成「確診個案未找出感染源」的社區感染要件之一；但因當事人常搭載有中港澳旅遊史的乘客，尚難斷定是否為「社區人傳人」案例。按社區感染定義，本地感染超過境外移入案例，出現連續傳染，廣泛發生群聚感染等情況，台灣都未出現。相較於日本出現幾起源頭不明個案，新加坡傳出群聚社區感染，我國應否提升防疫等級，專家看法見仁見智。

儘管如此，由於與疫情來源的中國頻密往來，防杜病毒傳入，引發社區及醫療院所感染，一直是我國的首要課題；在週日的死亡案例調查完成之前，透過擴大檢疫以爭取更多防疫時間，尤為當前要務。世衛組織至今無法判斷疫情會朝哪個方向發展，我疫情指揮中心決定加強社區監測，並對十四天內曾出國而有疑似症狀者全面採檢，都顯示疫情須嚴肅處理，且為社區感染爆發的最壞狀況，預做周全準備。

疫情發展至今，有幾項防疫重點必須強調。

首先是力守醫療體系有效運作。醫療體系是處理疫情的第一線，台灣醫療水準雖高，但資源有限。對抗疫情最怕醫療體系疲於奔命，不堪負荷而崩壞，導致疫情全面失控。有如中國的情況，一旦發生社區感染，醫護人員遭波及而隔離或倒下，對抗疫情就有如雪上加霜，難以收拾，形成連鎖反應。基於這一原則，從口罩優先供應醫護人員到考量國境管制、由中國撤僑等舉措，都不能無視醫療資源有限的現實，尤其負壓隔離病床及隔離收容所數量，需精細估算台灣醫療體系的承載能量及限制，務實作為。

安定人心也至關緊要。人們面對武漢肺炎新病毒，未知必導致恐懼，儘管它似乎致死率不高，但傳染力甚強，無症狀也能傳染，案例遍及五大洲，加上中國死亡每天數以百人計，採取封城管制也未必有效等極端措施，加深人們的驚懼不安。此時，謠言及假資訊伴隨驚恐不安而興風作浪，這就突出資訊公開透明準確迅速的重要性，這方面我國在對抗ＳＡＲＳ已有經驗，但須隨網路及自媒體盛行而與時俱進。

各級學校開學之後的有效防疫是另一重點。武漢肺炎在流感季節爆發，增加防疫複雜性及難度，已使得從國小到大學各級學校延後開學。在預定下週起開學之際，社區感染卻有蠢蠢欲動之虞，對防疫工作是一大考驗。教育部為此已配發備用口罩、額溫槍、酒精等到學校，並將配合執行防疫相關宣導工作。雖說兒童及年輕人感染武漢肺炎的症狀相較老人輕微，但以其傳染力和群聚感染的可能性，甚至假定最壞的情況發生，採遠距或視訊教學的可行性是否已有規劃？對整體防疫工作，這些都是不容馬虎的重要環結。

此外，做好防疫工作，政府責無旁貸，也考驗社會每一個人。對政治人物來說，防疫是眾人之事，但務請少噴政治口水；武漢肺炎病毒經由飛沫，亦即口水傳播，政治口水與病毒一樣，都有害防疫，不利國民健康。就一般公民而言，疫病流行是個人表現自律的時候。在已發生的事例，舉凡入境資訊登錄不實、隱瞞旅遊史、應居家檢疫隔離者趴趴走、傳播謠言假資訊引發恐慌…，都是害人害己的行徑。自律之外，社會也出現以「電子手環」或「智慧手環」落實居家檢疫隔離，或加重刑罰之議。即將開議的新國會，自應就此檢討《傳染病防治法》相關法規，以利防疫。

在社區感染最壞情況發生之前，除了爭取時間預做周全準備，也應適時檢討防疫策略與做法。最新的例子是日本，由於出現沒有明確源頭的案例，防疫工作重點已從防堵轉為儘早發現患者、分流管理及治療。此外，口罩由政府徵收、實名制配售是不得已的權宜之計，日本採補貼民間增產製造方式，兼顧市場機制，也有可供我國借鏡之處。

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