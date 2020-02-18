自由廣場》飛鼠一號升空有賴天時地利人和

◎ 陳劍賢

「飛鼠一號」從去年十二月就打算試射，因當地部落反對，延宕至今，日前試射，又因天候不佳，終止試射。「飛鼠一號」命運多舛，今年鼠是本命年，鼠迷們仍樂觀期盼「飛鼠一號」能一飛沖天，帶動太空產業，南田鄉親更亟待南田發展成火箭發射觀光旅遊勝地。

年初在行政院跨部會協商時，取得共識，由科技部主導立法，並主政太空產業。可惜未見科技部積極輔導業者，甚至在其試射前發表四點聲明，稱晉陞公司在南田基地發射，係由該公司自行決定，科技部、國研院太空中心無權干涉，意謂「飛鼠一號」試射，不關該部的權責。但年初協商就已定調科技部為太空產業的目的事業主管機關，法令雖未訂定，但相關太空產業發展，科技部應是責無旁貸，豈可撇清責任。公共行政不只是依法行事而已，更應勇於任事積極主動為業者解決問題，切莫官僚主義的心態，讓業者無所適從，違反程序原則。

筆者誠摯建議科技部積極訂定相關管理法令，俾供業者遵循，如因法律案曠日廢時、緩不濟急，權宜之計宜由科技部以行政命令方式解決問題，再由各級政府依行政命令審核後同意變更地目，核准基地興建，並准予發射。另外，晉陞公司在南田部落建造發射場地均屬原住民保留地，應經部落會議同意後興建，不宜取巧邀請地主入股，免受原基法第二十一條部落諮商同意權規範，屆時天時、地利、人和，「飛鼠一號」必能順利升空。

太空產業是相當有潛力的新興產業，晉陞公司稱南田是世界最佳的火箭發射地，希望明年三至四月可以在南田進行台灣第一次自造衛星在地發射。適值國發會大力推動地方創生計畫，筆者亦建請晉陞公司循該管道經由達仁鄉公所申請火箭基地，程序合法，並合乎環保及土地使用規範，台東鄉親會支持太空產業，千萬不要呷緊弄破碗，弄巧成拙。

（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大暨高空大兼任助理教授）

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