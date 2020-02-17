自由廣場》比較台日星防疫成效

◎ 伊佳奇

台灣面對新冠肺炎（武漢肺炎）的傳播擴散，雖仍有需要檢討與改進之處，但至今僅有20個確診案例，面對有確診68500病例及死亡1665例的中國，國際媒體評價頗高的新加坡有72個確診案例躍升世界第二多，台灣有名嘴認為是蔡英文總統「運氣好」。筆者認為，這「運氣」應歸功於：行政團隊的滾動式決策及有效整合資源。

正當日本還在頭痛「鑽石公主號」上不斷增加的確診病例，已跳升到355確診病例，2月19日該郵輪隔離期滿前與後，日本檢疫能量是否足以應付該郵輪近3600位受檢人員，各界關注。雖然世界衛生組織已宣佈，將鑽石公主號當時已確診病例另列為「國際運輸工具」，與日本病例數分開，但日本境內病例仍不斷出現，且出現一例死亡。

目前日本確診病例為53人，僅次於新加坡的72個病例。15日晚間厚生勞動省緊急召開記者會，厚生勞動省大臣加藤勝信表示，目前的情況和以前不同，已經看不清感染途徑了，未來這種疾病在日本境內流行極有可能是不可避免的。換言之，日本政府承認防疫措施已無法有效嚇阻武漢肺炎，勢必將影響日本即將舉行的東京奧運。

新加坡方面，該國政府透過公關操作手法，先由總理李顯龍錄下九分鐘的談話，以三種語言張貼於社群平台，強力放送，的確做到正確傳達訊息、抑制恐慌性購買，以及說明如何在疫情擴大之際設法自保；提供每戶四個免費口罩。

人口約有570萬城市國家的新加坡，目前已有72個確診病例，除了鑽石公主號外，是中國以外病例數第二多的國家。雖然新加坡政府透過公關運作，經由媒體報導，是因受到反送中運動影響，大批中國遊客從香港改到新加坡旅遊，且樟宜機場為四通八達的國際空運交通樞紐，每80秒就有一班航機升降；同時，新加坡是商界會議及旅客首選的目的地，這些因素都增加了武漢肺炎於當地爆發的風險。

但無論如何解釋，已有人對新加坡政府防疫專業能力提出質疑：為何還出現社區感染？且新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，還爆發「超級傳播者」輸出他國的會議群聚感染事件。

2300萬人口的台灣，目前確診20個病例，已有一個案死亡及兩位病例康復返家；香港則已出現無明顯感染源之社區傳播及群聚感染，有56個病例發生；泰國有64個病例、法國56個、南韓29個、馬來西亞22個。

武漢肺炎疫情仍持續發展當中，病毒潛伏期原本預估最長可達24天，日前又發現山西一名患者身上病毒潛伏期長達42天，使得病毒潛伏期又再刷新；且研究人員仍努力研發有效疫苗，找尋可能的各種傳播途徑，無人可明確指出疫情威脅何時才能降低。

台灣民眾可經由每天衛福部長陳時中的記者會瞭解到政府防疫作為，包括防疫措施、口罩分配、台商接運、郵輪檢疫、學校延後開學、產業紓困、公衛教育等，資訊即時且透明，有安定人心效果。雖然政策從問題認定到方案規劃，未能盡善盡美，但在滾動式決策下，不斷修正調整，有效整合各部會資源與力量，才能讓台灣疫情控制在一定範圍內。至於是否是「運氣」，仍有待事後再進行探討，目前應放下口水，至少大部分民眾是支持並政府防疫作為，一起對抗武漢肺炎。

（作者為認知症整合照護專家，長照政策研究者）

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