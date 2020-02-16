自由廣場》（醫師談防疫）四點美中不足待補強

◎ 許俊傑

這次武漢肺炎的疫情不管未來如何發展，台灣到目前為止真的表現得不錯，整個防疫網還沒有出現大規模毀滅性事件。但是我必須說，這次的疫情，讓我們有機會再盤點一次我們應付特殊傳染病的準備。「防疫如作戰」，坦白說，不管目前是演習還是已經接戰，我們真的還有很多要加油的。例如：

一、各醫院的急診室動線，一直到這次都沒有在急診室門口延伸出去做篩檢窗口。

二、各醫院的隔離病房，之前都是應付評鑑用的，但是真正落實執行，就會發現，全部的動線都有問題，上班的人員怎麼更衣、怎樣吃飯、怎樣上廁所？隔離衣一個班該配幾套？戰備庫存要準備幾套？下班後要去哪裡？工作人員如何輪休？原本規劃的人員臨時怯場不上線工作怎麼辦？下班後要回家？或是找宿舍安置？這些宿舍要如何運作？病人的食衣住廢棄物清理怎麼走？

三、第一線人員工作津貼怎麼算？包括主治醫師、住院醫師、護理人員、技術人員、清潔人員⋯等，比平日薪多三倍？五倍？殉職或重殘怎麼賠？隔離檢疫強制休假薪水怎麼算？PTSD創傷後症候群怎麼處理？

四、最實在的問題，健保給付怎麼算？醫療院所優先順序如何？有的醫院光會罵人沒有醫德，輪到要收病人時就推。

這些問題，其實都比口罩、消毒水實際多了。但是更難處理，但又不能不處理。

（作者為高雄長庚醫院心臟外科主任）

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