自由廣場》武漢肺炎是生物武器？

◎ 宋磊

武漢肺炎爆發至今，一直有個說法認為武漢肺炎其實是生物武器。有沒有道理？且不說美中都參加並遵守禁止生物武器公約，更重要的一點是，生物武器是一種很糟糕的武器。

生物武器是與核子武器並列的「大規模毀滅性武器」，現代基因工程更能製造出傳染力強、致死率高、甚至針對特定種族攻擊的病菌。話雖如此，但請問，若真的動用生物武器，對手會不使用核子武器報復嗎？核子嚇阻的效力，其實也一併嚇阻了生物武器。且現代戰爭依賴的是大量高科技武器，操作人員可以在完善的隔離設備與空間中遂行作戰，不受生物武器的威脅。

也許有人會認為，生物武器可以暗中使用，而使對手無法公然以核武還擊，這點有邏輯上的爭議：既然沒有明講，又如何壓迫對手改變行為，以符合攻擊者發動攻擊的初衷呢？

更糟的是，病菌是有生命的，既不受控制，還能自行演化突變，因此就算對手受生物武器攻擊而屈服了，病菌也不會聽從攻擊發起者的意志而隨之停止活動，甚至還可能回過頭來感染攻擊者自己。

如果武漢肺炎是解放軍研發的生物武器，那不該是針對美國人或日本人之類對手的基因嗎？若說是突變而失控傷到自己，則恰恰說明了生物武器本質上固有的嚴重缺點。

不諱言，在沒有確切否證而只能推理的情況下，也不能排除美中雙方都仍在進行生物武器相關研究；此次武漢肺炎也許不是任一方的蓄意攻擊，但有可能是意外從研究機構流出的。因為生物武器公約並未禁止保有極小量用於研究的病菌，而美國也一直反對生物武器公約再進一步制定查核與檢證機制，因為這會威脅美國的「商業機密」、有利「商業間諜活動」。

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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