社論》國民黨還放不下一中神主牌嗎

國民黨主席候選人郝龍斌（左）、江啟臣（右）代理黨主席林榮德（中）出席109年中國國民黨主席補選政見說明會，會前握手致意。（記者塗建榮攝）

國民黨刻正進行黨主席的補選工作，預計三月七日選出新黨魁。對於一個月前甫嚐選舉挫敗的國民黨，這場補選不僅是選出新領導人，更是為了告訴台灣社會，要如何重整腳步找回主流民意，重拾信任。

十二日由國民黨中央舉辦唯一一場的政見會，兩位候選人郝龍斌與江啟臣，對於如何領導黨走出谷底，做出了論述並提出主張。然而綜觀兩人內容，許多關鍵問題不是閃躲，就是輕描淡寫，而所謂的具體作法也多屬戰術面的操作層次，未具宏觀，也未能對黨的戰略走向及發展深入描述。

要承擔起敗選後國民黨的領導之責，兩人首先應要回答為何走向選舉崩盤，尤其國民黨在前年底九合一大選才壓倒性狂勝包括六都在內廿二個縣市長中的十五席，不過一年左右的時間，民意的鐘擺為何迅速擺向另一位置。這不該是以「自私」、「民進黨順勢操作」等語就輕輕帶過。

政客們自私、利益計算，原就是政治的日常。對手因應情勢進行選戰策略，也屬必然。原以為勝券在握的國民黨，最後走向一敗塗地，看在許多中間選民眼裡，國民黨在選戰過程中出現許多荒誕、甚至集體反智的瘋狂現象，「討厭國民黨」遠大過「討厭民進黨」，才是棄藍投綠的最大原因。

敗選反省不足、問題認識不清，兩人在政見會上各言爾志就顯得隔靴搔癢。再者，雙方都提到的兩岸問題，包括「九二共識」存廢，依舊語焉不詳，不是說「九二共識有點舊了」，就是說「在野黨不必急」，面對這個有如「神主牌」般的政治圖騰，要如何善了，兩人畏首畏尾，均不見領導的決斷。

事實上，這個立基在虛幻不實的「一中各表」，早為台灣主流民意所否決，二○一六年民進黨在總統及立委大選的勝利，就是多數民眾對過去馬英九時代親中路線的徹底揚棄。二○一八年民進黨之所以在九合一選舉大敗，主因在執政不力，綠營當時不是沒有運用兩岸議題，但選民對不同層級的選舉顯有判別。這次總統及立委大選兩岸議題再成主戰場，否定九二共識依然是台灣社會的主流，中國領導人習近平提出「一國兩制台灣方案」以及香港反送中情勢，只是更催化及更堅定這樣的共識。

所以，郝龍斌與江啟臣這兩位國民黨主席候選人，應要回答的是，為何經過了四年，這個黨仍然深陷這個「假共識、真一中」的「九二共識」泥淖裡，成為民進黨屢試不爽的選票提款機。這與舊不舊或有無吸引年輕人毫無關係，相反地，當中國拿此偽共識在國際主張一中原則來打壓與矮化台灣時，傷害是明擺在眼前。這次武漢肺炎，世衛組織及部分國家將台灣同列一中，中國並趁機操作，這不就是馬時代與北京合謀「九二共識」留下的後遺症，揚棄這違反國家利益的主張焉能不急。

放不下一中神主牌，也衍生國家定位的模糊搖擺。當兩人對這個黨還論述溯源自百年前孫文「拋頭顱、灑熱血」的年代，就予人不知今夕是何夕之感。生於斯長於斯，若還繼續緬懷「中國」國民黨，這才真的是「有點舊了」。

放不下一中神主牌，當然也就無法禁絕兩人皆提到的兩岸買辦文化問題。買辦的源頭不在國民黨人，而是中國的統戰伎倆，但若非國民黨甘於搭建這個「九二共識」，給了北京更大的利誘空間，藍營也不會有這麼多的政商代理人絡繹不絕穿梭於兩岸之間。當然，郝、江是看到了買辦現象，但如何解決呢？尤其這裡頭還有人以國民黨改革者自居，甚至是國民黨的大老，盤根錯節，兩人不能只有虛晃一招。

基於政黨轉型及政治制衡等民主價值，縱然國民黨新黨魁的任期僅一年多的時間，台灣社會仍高度關注這場補選，做為最大在野黨，國民黨是監督蔡政府執政的關鍵力量，郝龍斌與江啟臣面對的不是只有國民黨員，而是受到更多數民眾的檢視，如只有對黨內喊話，甚至刻意訴求黨內軍公教的深藍結構，顯然是背道而馳了。面對外在情勢的迅速變化，以及台灣內部要求深化政治自主性的強大聲浪，敗選後的國民黨如無法迅速找到正確定位，勢必再遭民意海嘯吞沒。

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