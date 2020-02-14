自由廣場》最需要口罩的地方

◎ 劉青禾

武漢肺炎造成全球口罩史無前例的大缺貨，但台灣因為政府很早就封鎖出口，接管口罩物資，所以現在每人每個禮拜還有兩個便宜口罩可買。而且，因為生產商在各國警覺性還不夠時就先向德國大廠搶零件，二月底前還可加開六十條生產線，到下月初，產能可望從目前的四百萬片拉高到一千萬片，大大紓解口罩荒，實在應該給反應迅速的政府一個讚。

不過，目前政府的口罩政策是不分健康疾病人人有獎，一律七天兩個。但我們看看疾病管制署防疫醫師教導的戴口罩三「要」，其實第一個條件是有生病，去醫院看病時要戴口罩，以保護其他人，第二個是免疫力不好的慢性病患者要戴口罩保護自己，第三個才是人多擁擠的地方要戴口罩。

所以，隨著口罩產能增加，筆者建議多出的口罩產能，不要再給藥局無差別發放，而是挪部分給醫院診所，直接發給看診的病人，因為這些人一定符合戴口罩三條件的第一或第二要件，甚至兩個都符合。

直接供給看診病人，讓每個進入診所或醫院的病人都可以戴口罩，這比發給健康人儲備更能發揮口罩的防疫效益。技術上，診所也可刷健保卡，一樣可執行實名制，只要病人三或五天內未有在其他處領口罩的紀錄，看病時可以直接領兩個口罩，無論是當場使用或補足看診消耗掉的口罩都很好。現在沒口罩的病人，得先去藥局排一、兩個小時領到口罩再看病，有些病人根本無力排隊，為什麼不由醫院診所，直接發給最需要口罩的病人呢？

（作者為醫師，台北市民）

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