自由廣場》凍結菲勞 小心灰頭土臉

◎ 張泰來

最近菲律賓對中港澳發布的旅行禁令包含台灣議題，在各大平面、電子等媒體爭相報導及網路熱烈討論下，幾成為當年「廣大興二十八號漁船遭槍擊事件」翻版，政府有關部門亦在評估採取凍結菲勞來台等反制措施。筆者願以曾在外交第一線處理菲律賓事務的親身經歷與經驗，幾點供各界參考。

菲律賓是標準總統制國家，總統直接任命閣員及重要職位並主持內閣會議。菲律賓也與許多東南亞國家相同，軍警、情治等相關單位權力極大（移民局長也是由總統直接任命），因此不會發生如馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席巴納佑所說：「衛生部次長杜明戈的發言並非反映官方立場，菲律賓並未禁止台灣人入境」情形，因為衛生部既無權命令移民局，移民局更不會理會衛生部，實情應是馬尼拉經濟文化辦事處理事主席巴納佑本身資訊不明所致。

馬尼拉經濟文化辦事處並非菲律賓外交部轄下的駐外機構，它的理事會總部設在大馬尼拉市，除理事主席（現任主席巴納佑亦兼任駐台代表）外，尚有秘書長、副秘書長、多位理事及行政工作人員，菲政府並未編列預算，MECO每年的龐大費用支出，均仰賴各駐台辦事處的簽證、文件驗證等相關規費收入支應，這也是MECO可以在程序提供國人申請赴菲簽證的便利，卻絕不同意「免簽」原因。

由於MECO不是菲外交部轄下機構，以往遇有重大事件須查證時，外交部均電令我駐菲律賓代表處向菲政府有關部門查報，此次卻直接採納馬尼拉經濟文化辦事處理事主席巴納佑的個人說詞，令人費解。

至於政府有關部門擬採取凍結菲勞來台等反制措施，筆者期期以為不可。當年「廣大興」事件菲方殺人理虧在先，我方提出道歉、懲凶、賠償等，名正言順，最後在多重幕後因素下圓滿落幕，絕不是菲方屈服於我方凍結菲勞來台等反制措施。目前全世界菲勞總數超過一千萬，在我國工作的菲勞約十餘萬，僅占一％而已，何傷害之有？何況現任總統杜特蒂個性強悍，是否「吃軟」，無法確定，但絕對是「不吃硬」，倘率爾反制，弄得灰頭土臉，無法收拾。

（作者為前駐菲律賓公使、中國科技大學兼任講座教授）

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