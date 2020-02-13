社論─那些為反對而反對的奇談怪論

武漢肺炎疫情爆發，中國既是病毒發源地，更是疫情重災區，大量的確診案例、死亡與封城，疫情衝擊已經超過ＳＡＲＳ時期，形勢之險峻，恐有動搖中共政權之虞。令人驚嘆的是，台灣與中國只隔一個海峽，每年約有一千萬人次往來，商業亦緊密連結，因此美國約翰霍普金斯大學評估，除了中國，台灣將是全球受武漢肺炎擴散風險第二嚴重的國家，然而，至今台灣僅有十八個病例，尚無社區感染，防疫表現亮眼，令人刮目相看。

不過，台灣也不能高興得太早，即使防疫上沒有重大缺失，但是這段期間部分人士的意見與反應，其實也可看出台灣仍然不是一個成熟的命運共同體。這些人士，包括少數的政客、名嘴、藝人等，對防疫政策的批判，明顯把防疫當成選戰的延長賽，因此置醫療專業與國安考量不顧，對於政府的一切作為，依舊採取一貫的「為反對而反對」的態度。換言之，大選雖然過去，但藍綠對立的政治病毒依然充斥台灣的天空，長期以來在民主改革、本土化及國家認同，尤其與中國關係的議題上，明顯畫分出一條難以彌合的政治斷層線，區隔出截然對立的群眾，嚴重撕裂這個國人身家生命所繫的島國。

防疫無關政治，一切措施應該由醫療專業與人命作為最高考量，但是台灣的政治斷層線仍然造成嚴重的對立。由疫情爆發至今，在台灣引發的種種爭議，會令人發現一個奇特的現象，亦即正反意見並非出於專業程度與認知的不同，相反的，恰好都與個人在政治光譜上的位置高度關連。例如有關口罩是否禁止出口、中國台商如何撤回、台灣參與ＷＨＯ，與如何應對中國打壓等議題，對於政府的作為頗多批評與負面評價的，幾乎都是同一種政治立場的人。大抵而言，那些人打著「人性」、「人道」與「同胞愛」的旗幟，批判民進黨政府以老弱病為優先的撤僑政策為「冷血」，行政院院長蘇貞昌禁止口罩出口為「狗官」、「臭流氓」，政府投入二億元增產口罩是「傻逼」，陳時中掉淚、進入寶瓶星號是「耍寶作秀」，可說對政府至今所有措施極盡挑剔、冷嘲熱諷之能事，卻對中國在ＷＨＯ打壓台灣不敢稍置一詞。 了解其身分背景，可謂八九不離十，就是那些紅藍政客與眼中只有中國市場的少數演藝人員。彼等絕口不提政治，意圖降低其政治色彩與利益關係，但批評的立論與思維卻與中國具有高度一致性，則是顯而易見的事實。

其實，台灣疫情相較於鄰近國家輕微，絕非名嘴所嘲諷的「只是蔡英文運氣好」，主要乃是指揮團隊與民眾都已從十七年前ＳＡＲＳ的慘痛代價中得到最寶貴的教訓，方能擬定阻絕病毒於境外的正確目標，迅速採取行動。一則進行邊境管制，大量中斷與疫區中國之間各項人員與交通的往來，暫停中港澳生來台就學；對內則減少大型活動，延後開學、公家考試，以及宣導民眾防疫知識。用對的方法，並且積極作為，才是今日台灣疫情仍處於可控階段，而防疫績效更得到八成滿意度的最重要原因。在政府的防疫成效有目共睹下，部分紅藍政客提出負面評價，只會引起眾怒而已，對於甫敗選中的藍營無異雪上加霜，何以彼等卻仍然甘冒大不韙，一再與主流民意站在對立面？難道是集體弱智退化了嗎？當然不是。這些奇特症狀，只是親中政治病毒發作所引發的羊群效應，明知前有懸崖，羊群仍然跟著領頭羊集體往下跳罷了。

近年來，中國的經濟成長乃是開發中國家競相效仿的顯學，而中國夢更代表著以「專制」與「中國民族主義」為核心價值的另類發展模式。美中貿易戰掀開國家資本主義的華麗外衣，而武漢肺炎亦可能摧毀專制獨裁的暗黑力量；由此，各國莫不思考與摸索如何與中國「脫鉤」，包括︰不能因為經濟的誘惑而容忍中共政權對人權與自由民主的迫害；以及全球經貿不能依賴單一產業供應鏈、單一市場。於是中國的致命吸引力開始退散。因此，吾人期待部分人士在武漢肺炎中提出的奇談怪論，只是極少數人的觀點與想法，多數藍營有識之士已經開始思考、檢討如何與中國脫鉤，去除親中病毒，真正貼近主流民意，這才是敗選後圖謀再起的正確途徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法