自由廣場》《金恒煒專欄》武漢肺炎趙少康

藍色名嘴趙少康嘴巴上不敢否定「台灣防疫能力」，卻不把功勞掛在執政黨身上，一味指稱蔡英文「運氣真的不錯」。原因呢？有二：一個是「兩岸關係不佳」，中國禁止自由行、團客也大幅減少，「這對旅遊業很慘，但對防疫工作大有幫助」，「若像過去一樣有上千萬『陸客』在台灣，台灣還會有現在這樣的防疫成果嗎？所以有點算是『因禍得福』。」另一個原因是認為台商很少在中國醫院就醫，習慣利用台灣健保，故而減少了院內交叉感染的機會云云。

趙少康的第二個論點不過信口胡掰以堅其結論而已；台商不到中國醫院，不只經濟理由，更包括醫療水準問題，看武漢肺炎處理成慘不忍睹，底細全洩了，更且中國是「封城」並非「封醫院」，交叉感染豈止醫院內？

第一個評論則邏輯不通。過去藍色紅心的，一再批評獨派「逢中必反」，又痛斥民進黨「鎖國」，去年國民黨把大選主軸之一定為「鎖國的蔡英文vs開放的韓國瑜」，如果韓草包不是鎩羽鼠竄，成千上萬中國人勢必侵門踏戶、蜂擁而至，台灣不淪為中國武漢第二也難！中國觀光客不來，不是「因禍得福」，而是台灣人民用選票做出明智的抉擇。趙名嘴的一席話，倒可以得到一個「保台」的公式：只要與中國保持距離，台灣就會安全，距離越遠越發安全，距離越近越見危險；西藏、新疆、香港，血跡斑斑就在眼前。

同理。趙少康說「旅遊業很慘」，其實是「鎖在中國」的必然結果！這裡再立一個公式：凡是把業務鎖在中國，把中國當成唯一或不可或缺的衣食父母，必遭其殃。中國是民主、自由的絕緣體，所有的全鎖在一人一黨手中，旅遊觀光等等都是統戰籌碼。既沒有自由經濟又沒有自由市場，當然沒有「看不見的手」可言，而且只有血淋淋展示的那雙習大大「看得見的手」，擎著棒子與蘿蔔。那些一心一意巴著「錢進來、人出去」、把中國當成金雞母，把所有雞蛋放在中國籃子裡，最後下場如此，是咎由自取；中國國民黨把黨魂全押在中國，如今面臨黨之不存的瀕死絕境，報在眼前可證。

如果說武漢肺炎有什麼正面意義，正在於澈底暴露了中國獨裁專制所造成的惡果，害到台灣、害到世界，讓全人類付出慘重的代價。更可怕的是，不知道要搞到哪一天哪一月？搞死多少人才算落幕？台灣要不要遠離中國？答案很簡單。

更重要的是中共或習近平會不會因為武漢肺炎而下台一鞠躬？恐怕難於上月球。被人民封為「吹哨者」的英雄李文亮，使中共陷入極其尷尬、難堪的地步。多位大學教授發表連署書，謙卑要求的不過區區「落實中國受憲法保障的言論自由」，參與連署人之一的野渡表示，這份連署書「連微博、微信等社會媒體圈朋友都發不出去，也未見之於中國媒體報導」，何況中共已出手抹去英雄李文亮的身影。

古人說「敬而遠之」，對中國只能「鄙而遠之」，如此而已。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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