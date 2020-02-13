自由廣場》別鼓勵慢箋領藥「得來速」

◎ 朱宗友

武漢肺炎來勢洶洶，加上流感本季重症人數已創下五年新高等嚴峻的疫情挑戰下，政府積極宣導減少進出醫院以減少交叉感染，也讓大醫院儲備收治重症與投入防疫戰備之量能，並呼籲在口罩供應緊迫的現況下，把口罩優先留給醫護或真正需要進出醫院的民眾。但在這波防疫戰略政策中，卻恐出現一令人擔憂的破口，就是竟有縣市政府衛生局發函「建議各醫院研擬新增『慢性病連續處方簽領藥得來速』服務」，全台多家大醫院也開始廣設慢箋領藥「得來速」或戶外臨時領藥區，讓人質疑政府「疫急亂投藥」，徒增用藥與防疫風險。就醫藥專業而言，應該是全面分流，導引慢性病患到社區健保藥局領藥，甚至連看診完第一次領藥都能改到健保藥局領藥，減少在醫院停留時間與接觸感染機會，才是正本清源之道。

大醫院本就應該以服務重症、住院或急診為主，但過去在扭曲健保制度與就醫習慣雙重作用下，常淪為「門診量販店」或「領藥大賣場」。如今在疫情蔓延時，大醫院還進化發展「領藥得來速」或「戶外領藥攤販」，根本就是忘了政府早在二○○三年SARS風暴時，就已提出應該建立社區醫療群、發展社區藥局領藥功能，以減少到醫院感染之政策指引建議；更抹煞了小英政府過去四年來推動分級醫療的努力。雖然醫院宣稱，得來速領藥不用進到醫院內，感染風險較低，民眾甚至不用戴口罩來領藥。但這說法忽略慢性病患仍得經由大眾運輸、醫院停車場與周邊出入口，仍有接觸前往醫院之各類病患群聚接觸之機會。試問，慢性病患真敢放心不戴口罩回醫院領藥嗎？畢竟，集中前往醫院門口與周邊領藥的感染風險，絕對高於大家分散到各自厝邊健保藥局領藥。這些臨時藥局的調劑作業環境、藥品保存與人力調度，是否真能符合優良藥品調劑規範，也是令人擔憂的疑問。

建議政府別疫急亂投藥，應趕緊善用健保藥局承擔販售實名制口罩後，民眾已紛紛查詢熟知厝邊哪裡有健保藥局的契機，透過合理的健保財務補助保障機制，鼓勵醫院將各次慢性處方箋都分散釋出到藥局領藥，讓病患回醫院領藥感染風險降到最低，也讓大醫院專心投入重症救治，一起打贏這場防疫戰爭。

（作者為藥師、公衛碩士，桃園市民）

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