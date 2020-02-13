自由廣場》居家隔離或檢疫者「地址」 同一出入口住戶應獲告知

◎ 吳家安

請將2019-nCoV居家隔離或居家檢疫地址，告知「同一出入口住戶」（如同出入樓梯、電梯者；同社區大門者）。理由如下：

一、目前以電話關懷、手機監控或定位，因手機位置可以與人分離，所以對於故意違反隔離規定者並無任何規制效果。

二、在「可能無症狀感染及傳染」、「潛伏期可能長達廿天以上」，若居家隔離或居家檢疫無法切實執行，可能導致全面社區感染。

三、告知之後可以使附近住戶保護自己，也可以使住戶發揮互助效果，幫助被隔離者購買生活用品，也可以避免猜疑；另外也可以使附近住戶監督隔離者，更能促進防疫效果，有助公共利益！

四、有限度告知居家隔離或居家檢疫地址，並未違反個人資料保護法。

（一）若僅告知居家隔離或居家檢疫地址，並未透露該地址內應被隔離住戶姓名，依照個人資料保護法第二條，並無法識別特定個人，無個資法問題。

（二）若依照個人資料保護法施行細則第三條，認為將居家隔離或檢疫地址告知同一出入口住戶，可能可以間接識別被隔離者姓名，適用個資法的話，法律解釋上，公務機關也可以合法將隔離地址告知同一出入口住戶，理由如下：

1.防疫需求亦屬蒐集個資之目的，提供給附近居民可以解釋為目的內利用，為合法利用。

2.依照個人資料保護法第十六條第五款，僅為地址已經去識別化，公務機關可以合法提供居家隔離或居家檢疫地址。

3.依照個人資料保護法第十六條第二款「維護國家安全或增進公共利益需要」，為求增進「防疫效果」及促進傳染病防治法之執行等重要公共利益，公務機關也可以合法提供居家隔離或居家檢疫地址。

五、被隔離者有隱私權，而鄰居也有健康權，應該資訊透明，讓附近民眾能夠注意衛生防範、發揮鄰里互助，以及協助國家監督，才能大家共體時艱，共同防疫，故請將居家隔離或居家檢疫地址，告知「同一出入口住戶」。

（作者為公務員，律師高考及格）

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