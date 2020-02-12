社論─擴大防疫準備 降低經濟衝擊

武漢肺炎疫情的收場時間，各方有不同的臆測，有投資專家樂觀的期待是二月底，美國總統川普預期在四月份，副總統陳建仁則示警未來可能要與這一病毒共生，它或許會成為像流感一樣的傳染病；而計算疫情衝擊的程度，還必須猜測中國的態度、決心與能力。不確定性是經濟發展的大敵，中國與病毒都是難以掌握的變數。

每年夏季來襲的颱風，時有吹垮大橋、民房、摧毀良田的惡跡，農作物減收的災損，以及製造業生產中輟的產量降低，都使當年經濟規模減少，但利益上的直接損失，有時並不造成國內生產毛額的下降，像倒塌的橋樑、房屋等過去的建設，就不算在今年的國內生產毛額之內；有時天災造成的災後重建，反使經濟規模擴大，而延後的消費，也經常能夠彌補一時的需求降低。

流行病疫情則較不相同，傷害的是人命，造成的恐慌則使大眾更長時間不願外出，減少旅遊、餐廳及電影等娛樂活動及其他服務業的交易，嚇阻了消費、投資。二○○三年的ＳＡＲＳ重挫當年第二季的經濟，民間消費難得負成長，整體經濟表現也較前一年同期衰退一．一五％，相對於前後兩季各有超過五％的成長率，這樣的表現相當難堪，也遠低於一九九九年九二一大地震當季的五．八五％，以及其前後二季超過七％的成長。

人命是無價，但試劑、儀器、病房等醫療資源，以及醫護的培養，都有價格，都要投入經費，現在準備愈嚴密，未來的損失有機會更少。不過，政府預算並非毫無限制，推動政策不能不計較成本與效益的比較，防疫能力的建立，因此要有經濟面的規劃；可能的災損，成為擴大防疫準備的重要依據。

健康與財富的關係是學者長期研究的主題，大致是有正相關，世界上平均壽命較長的國家，每人的國民生產毛額也較高；而ＳＡＲＳ與九二一兩大災難的對照，顯現病毒造成的巨大經濟衝擊，更提供提高防疫能量的正當性。

武漢肺炎病毒是新型冠狀病毒，其特性、存活狀況及傳染方式都不清楚，中國一向是資訊不透明的大國，不管是十七年前的ＳＡＲＳ，或是現正猖獗的新型冠狀病毒，各國總是在中國壓制不了時，才能得到資訊，不僅難以及時瞭解疫情，也增加估算經濟風險的困難度，考驗的正是十七年來國內的防疫進步程度。

疫情、天災都會過去，影響的長短，決定於影響的內容。從歷史經驗看，雖然最後都會成為往事；不過，黑死病造成十四、十五世紀英國人口長期停滯，衝擊既深且廣。即使最近幾次流行病疫情過後，經濟發展能夠回到原來成長的軌道線，但疫情發生那段日子，就是成長的空白，尤其是以生命的存亡，衝擊金融市場，對財富進行了激烈的重分配；似乎總是回春的經濟，已非原貌。

最近市井小民關心的是口罩，這也是街談巷議最熱門的話題，直接考驗政府的治理能力。在此非常時期，除有政府出資兩億元建立口罩生產線，或可考慮再配合市場機制，以「雙軌制」解決供給不足的困難：在徵用現有廠商生產的口罩，以實名制配給之外，可設定一更高但合理且有足夠誘因的價格上限，鼓勵廠商迅速添購設備以提高產量。

供給面及需求面狀況，決定了商品的何去何從。當市場價格提高，供給量自然會增加，才能滿足更多人的需求；在經濟學的想法中，願出更高價，代表需求更強烈，商品也能獲得最有價值的使用。像口罩這樣的戰備物資或民生用品一時不足的現象，未來還會再發生；如何解決問題，現在就應先準備答案。

「健康就是財富」，對個人、對國家都是如此。這一次因為有ＳＡＲＳ的經驗，衛福部指揮調度能夠更從容，若不幸而有再一次的流行病衝擊，希望能夠更為有序。

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