自由廣場》時段錯開 紓解人潮

◎ 吳一忠

拜讀「心平氣和買口罩」一文，心裡有感。六日口罩實名制上路，每人七天限購兩片，由健保特約藥局發放，口罩之亂似乎沒有平息，反而增加藥局的工作量。

剛開始實施實名制時，住家附近幾家藥局，每天早上民眾大排長龍，筆者不想跟著湊熱鬧，把機會留給需要的人。昨天想看診就醫，依規定必須戴口罩，不得已只好前往購買，原本有心理準備要跟著排隊，沒想到人潮稀疏，這才知道藥局為了因應混亂的局面，想出合宜變通的方法。

經筆者觀察詢問，有的藥局九點營業，採直接排隊購買，屬於傳統的方式；有的早上七點發號碼牌，九點開始購買發放；有的延後至八點發號碼牌，十點才正式購買，藥局利用這段空檔，應付其他民眾的需求，順便輸入健保卡資料。

我八點半到藥局拿號碼牌，當時是三十七號，還有不少名額；十點半前去購買，一個人都沒有，可見大家都有默契，不再爭先恐後了；而且下班或抽空都可購買，不必急著在早上領取，這對藥局和民眾都沒有壓力，可說是雙贏的策略。

根據媒體報導，口罩實名制可能延到二月底或三月初，個人認為，社區藥局可互相溝通協商，配合當地居民的作息，錯開營業時間，民眾沒必要擠在同一時段，自然能紓解人潮，這樣既不會影響到正常作業，也能達到便民的目的。

（作者為文字工作者）

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