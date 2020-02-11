自由廣場》口罩短缺的應急之道：電鍋乾蒸法

◎ 吳佩昌

疫情持續蔓延，口罩短缺不得已需延續使用，又需達到有效的滅菌及過濾效果，電鍋乾蒸之口罩淨化方法值得參考。

中山醫大賴全裕副教授發表國際期刊論文，針對N95口罩濾膜，以五種淨化（消毒）方法來處理，包括七十％酒精、漂白水、紫外線UVC、高溫高壓蒸氣鍋、電鍋乾蒸（台灣傳統電鍋），利用電鍋乾蒸法三分鐘後，對於枯草桿菌內孢子的殺菌力可以達到九十九．七％。在靜電力的吸附過濾效果，電鍋乾蒸法對於微小粒子的穿透性影響很小，反而酒精或漂白水這些化學淨化法有明顯影響。

電鍋乾蒸法對於外科口罩處理一到五次後仍維持八成以上的過濾率，而酒精或高溫高壓蒸氣鍋都在一次處理後跌到五成以下。勞工安全衛生研究針對拋棄式防塵口罩滅菌再使用之可行性探討，結論也是乾熱可以維持口罩捕集率九十五％。

根據世衛的報告，加熱攝氏六十五度對於病毒去活化的時間約需三十分鐘，對於Ａ型肝炎病毒及小兒麻痺病毒，加熱超過攝氏七十度僅需要一分鐘就可以將病毒去活化效果達九十九．九九九％。中東冠狀病毒（ＭＥＲＳ）加熱攝氏六十五度去活化僅需一分鐘，因此，電鍋乾蒸法內部空氣溫度超過攝氏一百度，加熱三分鐘應可有效將病毒去活化。

其他乾熱法如烤箱攝氏一百度烤三分鐘、吹風機或是電熨斗，這些方法理論上可能有效，但都因為溫度不易穩定，吹風機有病毒吹風擴散的疑慮，需要後續實驗來驗證，不織布因熔點較低應面朝上，人員要全程在現場，以免意外發生。紫外線消毒因不易照射口罩內層而較不建議。

電鍋乾蒸時，重點是電鍋要乾燥不要加水，放入內鍋架，如有內鍋也放入，再放入口罩，不織布面朝上，按下電鍋加熱開關後，電鍋約三分鐘達到攝氏一百度以上，因過熱保護裝置而使其加熱開關跳起成為保溫模式，約五分鐘讓熱空氣與口罩確保充分作用後，拔掉插頭並取出口罩，小心高溫避免燙傷，並記得標註口罩的使用與淨化日期。

電鍋乾蒸法為可行的應急之道，配合政府防疫政策下，戴口罩、勤洗手、減少手摸眼口鼻、避免公共場合、空曠戶外曬曬太陽常運動、保持身體免疫力，相信疫情應可安然度過，否極泰來。（本文感謝賴全裕副教授審稿）

（作者為醫師、醫學博士）

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