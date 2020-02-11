自由廣場》山姆大叔應出面重整國際組織

◎ 陳唐山

美國國務卿龐皮歐說，中國日前曾勸阻美國各州政府祝賀蔡總統連任，他提醒各州州長，中國勢力利用美國的開放來入侵美國，滲透範圍已從地方政府擴及聯邦政府。

龐皮歐的一席話，正是我們長久以來的切身感受，現在美國已充分體認中國銳實力的危害。但我們仍須指出，中國勢力恣意蔓延，並非僅止於單一或少數國家，而是全球性擴張的重大議題，其中最顯著的就是掌控國際組織、扭曲國際規則的問題。

聯合國的目的在於維持和平，但中國崛起後霸權主義顯露，不但在國際組織大量安插自己人，還干預內部運作，許多國際組織的成立宗旨已遭嚴重扭曲。現在，從聯合國到附屬機構幾乎都有中國人位居要津，除了高階官員，中國在聯合國體系的中低階公務員也逐漸增加。

維護國家利益是公務員天經地義的事，但各國人士一旦成為國際公務員，就是代表國際組織，不能讓本國利益凌駕國際組織之上。令人遺憾的是，中國籍人士進入國際組織後，卻出現假公濟私和偷渡中國政策的現象，例如聯合國禁止持台灣護照者入內參觀，或是國際刑警組織濫發紅色通緝令，把善良的新疆流亡人士列為恐怖份子，還有唆使人權紀錄不彰的國家，在聯合國人權理事會封殺人權議案，惡行不勝枚舉。

再以武漢肺炎為例，台灣醫療水準舉世聞名，全球資料庫網站Numbeo更評比台灣醫療保健指數世界第一，但世界衛生組織禁止台灣入會之餘，還把台灣肺炎病例併入中國，並稱許疫情源頭的中國政府「處置得宜」。種種荒謬事例，在在凸顯出國際組織被中國操控的劣質化現象。

面對這些問題，美國認為聯合國體系已失去意義，陸續退出聯合國教科文組織、國際法院、聯合國工業發展組織、萬國郵政聯盟、聯合國人權理事會、巴黎氣候協定、維也納外交關係公約等國際組織或條約。然而美國唯退不立，恐怕只會助長中國在國際組織大肆擴張的氣燄，無助世界和平。

環視當前世局，不論中國崛起或英國脫歐，已隱然顯現秩序重組的跡象，領導擘建聯合國的美國實應深思重整國際組織的必要性，尤其印太戰略具有良善治理的核心價值，美國不應只是消極退群，而應積極引領世界重塑基於規則的民主秩序；國際組織如果偏離成立宗旨，應該聯合民主陣營加以改造，至於遭受操控或嚴重變質的國際組織，可以思考另外籌組的可能性。

（作者為前外交部長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法