社論》中國祛除極權病毒才是世人之福

天災地變，對人類而言，是災難也是魔考；災難降臨，未必沒有正面意義。災難可以毀滅一個國家、民族，導致民眾大量死亡，造成文明的殞落。同時，災難也考驗國家與民眾的文明程度，能否承受劫難的試煉，而呈現人性的光輝與制度的穩定性，確實保障人民的生命財產。換言之，高文明素質的民眾可以維繫社區的有機運作與人們相互關懷的溫度，保持堅韌的生命力，讓整個國家、社會得以度過劫難，不致發生失序、崩裂與瓦解。

由SARS到武漢肺炎，十七年的時間，中國的物質建設與經濟飛躍成長，在規模與硬體上，可說是人類少見的成果。有人將習近平的「稱帝」及推動「一帶一路」、「中國製造二○二五」，以締造「中華民族偉大復興」的中國夢，比擬為「漢唐盛世」。就物質建設而言，此種讚美並沒有過譽之虞。而此一成就更成為中共政權實施專制獨裁統治的有力說詞，也讓拒絕西方民主而志得意滿的中國，將此一數位獨裁模式冠上中國特色的社會主義民主標籤，表面上尊奉國家民族的神主牌，實際上則用以鞏固少數統治菁英的權力與利益。

中國的數位獨裁可說是古往今來一切專制政體的極致，其強項在於擁有大數據、臉部辨識及網路監控等傳統政權所不具備的控制手段，建構起天羅地網似的監控系統，壓抑一切異議、群眾抗爭與任何對統治者的批判。尤有甚者，其意識形態與文宣部門的主要權責，係以鋪天蓋地的宣傳、洗腦，凝聚同溫層，並推動對統治者與共產黨的造神運動。對海外的大外宣，則是以龐大利益收買西方世界的政界、學術、宗教與民間社團，充分利用民主制度容許批判、反對的縫隙，對民主自由陣營進行紅色滲透。於是，所謂中國崛起，乃成為一個挑戰自由世界的經貿利益與意識形態、價值觀之嚴重威脅。

歷經三、四十年的快速成長，強大中國的崛起，似乎勢不可擋。然而，美中貿易戰及武漢肺炎疫情的爆發，徹底撕毀了中國光鮮亮麗的外表，暴露出其強大的背面，完全缺乏自由市場與民主機制，而所謂改革開放獲致的經濟躍進，實質上是因「對內保護壟斷、對外盜竊技術、低價傾銷」的不公平貿易手段而來。致使川普政府為了保護美國的利益，維護公平對等的市場機制，乃發動一場浩大的貿易戰，讓缺乏公平競爭法規與商業文化的中國，不得不撤除部分國家資本主義保護傘，使中國經濟暴露於自由市場高度競爭的風險之中。由此看來，美中貿易戰固然是國家之間的現實利益之爭，但川普其實也扮演「逆境菩薩」的角色，透過貿易戰的壓力協助中國由國家資本主義邁向自由資本體制，使其經濟發展因而擁有可以持續的堅實基礎。故而，對美中貿易戰的解讀，不宜侷限在西方世界反中的陰謀論思維，才能看到並分享其正向的能量。

貿易戰之中國家資本主義遭逢考驗，如今武漢肺炎疫情的爆發，導致中國確診病例、死亡數逐日劇增，許多經濟與交通要津均淪為疫區，封城行動迅速擴大，整個中國彷彿面對末日般的災難。而疫情的考驗顯然在於中共的數位極權體制。此因疫情之得以迅速擴散，癥結在於中共引以為傲的極權模式，造成疫情資訊遭到封鎖，無法透明公開，甚至在社群平台舉發的八位醫生竟然遭到拘捕訊問，導致一般民眾被蒙在鼓裡，無法做好防範措施。等到疫情失控，中國才在習近平親自拍板下公開疫情，但此時疫情已一發不可收拾，形成全球的大災難。

從SARS到武漢肺炎，顯現中國所謂的進步，只是物質建設的進步，與文明、民主價值相關的制度與文化建構則付之闕如。非僅如此，結合國家資本主義與數位獨裁而成的中國夢成為唯一的正道，西方的民主制度與普世價值則被貶斥為無效率、少數有錢階級的遮羞布，但紅色中國夢卻禁不起貿易戰與疫情的衝擊而幻滅。儘管如此，若從人本與普世價值思考，兩場試煉若能使中國祛除國家資本主義、數位獨裁病毒，則不僅有助於中國度過現今的劫難，得到文明的轉型，對於全球社區而言，亦可增加一個和平、民主的夥伴，共同推動人類的福祉與進步。

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