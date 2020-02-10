自由廣場》紓壓與防疫

◎ 陳喬琪

在二○二○年一月廿三日上午，也就是我們台灣除夕的前一天，中國政府宣布封閉他們中部最重要的都市武漢的交通出入；一月廿六日新聞媒體報導說，美國政府在安排一架包機，將美國外交官和公民從武漢撤走；一月廿七日，台北市街上的藥局，就幾乎買不到口罩了。這與十七年前的SARS疫情，帶給台灣民眾一段不短時間的夢魘，絕對有關。有人問，美國政府為什麼這麼快就決定要撤僑，回答也是一樣，從SARS事件學到了教訓。

對於這種來源不明的新型病毒的爆發與傳播，包括醫療人員在內，每一個人都會產生恐懼的情緒反應。在有效的治療方法尚未發現之前，因為擔心染病，一般人的心理必然非常焦慮與煎熬。這樣的心理反應其實是正常的。

問題是，假如疫情時間拉得太長，就會產生壓力。壓力之產生，與每個人的認知功能有關，包括對疫情的看法與解讀。假如每天看媒體與網路報導，自己過分解讀疫情，超過心理負荷，而產生認知、情緒、生理不適的感覺，或睡眠障礙，就必須要注意。

筆者曾經在SARS過後，調查SARS期間醫院的臨床醫療人員與行政人員的情緒反應，結果發現，接受較多醫療資訊的臨床人員，比接受醫療資訊較少的行政人員，前者的情緒反應比較不強烈。

處理壓力的方法就是面對目標，積極迎接挑戰，尋找資源的支持與協助。武漢肺炎疫情發生後，政府隨即成立了跨部會的疫情中心，隨時提供疫情與衛生教育訊息，就是非常有用的資源。另一方面，要冷靜自己，多用正面的言語、想法與信念鼓勵自己，調整認知角度，轉向積極正向的觀點。

還有一件令人激賞的事：對於我國包機從武漢撤僑，我們的年輕醫師發起醫療人員網路連署，支持政府堅守防疫底線，獲得超過十四萬名醫護人員響應。這就是面對挑戰的積極作為。

醫療人員做為政府的後盾，讓台灣的醫療體系在嚴峻的疫情中，能夠維持正常的運作，照顧國人的健康，也鼓舞人心。

（作者為馬偕紀念醫院精神醫學部主治醫師兼任教授）

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