自由廣場》醫護連署 談防疫與政治

◎ 葉明叡

2019-nCoV（俗稱武漢肺炎）疫情發展至今，已證明台灣醫療和公務體系人員的高度專業水準、以及公衛體系整備的成功，但若病毒進入長期流行，討論和決策的餘裕也會逐漸縮減（何況現在就已經沒多充裕）。近日有人發起連署，支持政府堅持防疫底線，要求嚴格把關中國撤僑包機名單及數量。確實，公共衛生是一門很殘酷的科學與藝術，在某些時刻，我們連「誰是家人」、「要犧牲哪部分的我們」這種艱難價值抉擇都得做，說到底，公衛就是政治。

很多公衛界的朋友喜歡說防疫歸防疫專業、政治不要凌駕科學（對當年SARS或今天中國隱匿疫情就是這樣批判），所言不假，但即使我們用盡了科學防疫之後，還是不得不回到政治。民主決策肯定比獨裁具有正當性，經驗而言造成的傷害也較小，但民主也不可能逃避價值的判斷，沒有「禍首」負責就是所有人一起負責。

普遍而言，醫療衛生專業人員和學生在這部分的練習機會不多，從某種角度來說是好事，表示我們的處境很少壞到那個程度，科學和衛生行政管理的力量足以應付日常小規模傳染病；再從另個角度來說也是好事，因為其實個別防疫人員想這麼多也「沒用」，想多了反而可能有害我們國家防疫的整體作為。這是專業角色、公民角色和個人純粹自保之間的衝突。

但也不是說這問題別談了就比較好，不釐清，就更不知道配合手上的科學技術，我們有哪些可行選項，也更容易被別人拉著走，徒然消耗珍貴的防疫能量，或者更糟糕，去做出與我們心中價值相反的決策。公衛界一句「防疫視同作戰」耳熟能詳，而智慧的克勞塞維茲的補充也很值得參考：所有戰爭都是政治的延伸手段。

敬佩所有在一線奮戰的防疫人員！面對疫情，個人能做的相當有限，但最起碼做到盡量保護好自己和家人，不要造成額外防疫負擔。希望疫情過後沒有人犧牲，大家還能好好的來談一談。

（作者為美國Emory University健康政策博士，台北市民）

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