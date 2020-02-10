自由廣場》中國控制流感No.1，你信？

◎ 林大溢

當各界都在質疑中國武漢肺炎（2019-nCoV）疫情數字的真實性或透明度、數字是否被打折時，日前中國外交部發言人華春瑩在記者會主動攻擊、反酸美國：「美國二○一九至二○二○年流感已經導致一千九百萬人感染，至少一萬人死亡」。凸顯了中國官方漠視武漢肺炎的嚴重性，還拿美國流感來轉移焦點。

我們拿台灣和美國的統計資料讓大家了解與比較一下。流感在台灣二三六○萬人的前十大死亡原因中排第九位，根據台灣疾病管制署（CDC）的資料，二○一九年台灣有四一六萬人因流感而就診，CDC推估台灣因流感致死人數每年約四千五百人。其實，美國三．三億人口中在二○一八至二○一九年有一六五二萬人因流感而就診，因流感致死人數推估約三．四萬人。台灣因流感而就診比率約為美國的三．五倍，因流感致死人數比率約為美國的一．八倍。從數據看，美國對流感的控制做得比台灣好。流感令人重視是因為老人及幼童死於流感併發症比例較高，所以政府鼓勵民眾施打流感疫苗，今年衛福部預計全國公費施打六○八萬劑疫苗。

而中國呢？從數據上應該是全世界流感控制做得最好的國家。由於中國長期醫療體系通報資訊被壓抑（此次武漢有正義感的八位醫生早期通報時竟被要求勿散佈「假訊息」，還要寫自我檢討報告上繳並認錯道歉）與官方打折各項公布數據，各位知道嗎？二○一九年中國官方出版的「中國衛生健康統計年鑑」中，公布十四億人口中因流感致死人數僅一五三人，你沒聽錯，台灣的死亡人數四千五百人是中國的廿九倍，台灣的流感致死率是中國的一七四五倍；美國的流感致死率是中國的九四八倍。

如果相信中國的數字是真實的，中國應該擁有高品質的醫療體系，那些在中國賺錢的台灣藝人應該不會回台就醫才對啊！

（作者為台灣大學數學系兼任教師，前哈佛大學研究員）

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