自由廣場》武漢肺炎的陰謀論

◎ 楊宗新

隨著武漢肺炎在全球肆虐，在醫界以其專業對病因提出解釋的同時，種種陰謀論也甚囂塵上，其中最力的說法，是此波肺炎病毒乃中國刻意培育的生物武器。儘管中國對此極力駁斥，但從已知跡象看來，此說法並非完全是空穴來風，除了已遭媒體披露的武漢「P4實驗室」之外，中國歷來的言行，已間接論證此一觀點，即在其社會內部瀰漫已久的「留島不留人」極端思維。

「留島不留人」究竟由誰提出、何時提出，已不可考。很可能是社會中一種普遍的想法，經鷹派人士彙整後以簡潔有力的口語化用詞加以展現。而將此思維集大成者，莫過於北京清華大學國際關係研究院院長閻學通。

閻氏是中國少數具有國際聲望的國際關係學者，被歸類為國際關係理論中最極端的「攻勢現實主義」代表人之一，與提出該理論的美國學者米爾斯海默有過多次學術對話。在看待兩岸關係上，渠認為，如台灣人認同自己是中國人，才有和平統一的前提；反之若不認同者，既不屬中國人，殺之亦無妨。換言之，這種想法是將「台灣」與「台灣人」區別看待，中國要的是「台灣」，若居住在這裡的人自認是「中國人」，則可保留，除此之外皆可去除。

「留島不留人」這種想法，已經與國際法禁止的「種族滅絕」行為無異。由國際法庭審理過的「種族滅絕」行為，除慘絕人寰的納粹對猶太人大屠殺外，還包括發生在波士尼亞、盧安達、紅色高棉的數起事件。依據聯合國一九四八年制定之《防止及懲治種族滅絕公約》，除了實際的殺戮行為外，意圖防止該族群內部生育、強迫轉移該族群兒童至另一族群，均屬違法範疇。據此定義，中國在新疆「再教育營」所為，早已遊走在法律邊緣，就算構思更直接的屠戮行為，也不令人意外。而生物武器，則是執行種族滅絕時，最能兵不血刃的高效率方式。

與同屬大規模毀滅性武器的核子、化學武器相較，國家對於前兩者的使用尚能操之在己，生物武器則是稍有不慎，主導權就會由人類轉移至病毒，引發毛澤東所說「星星之火，可以燎原」的效果，未傷敵前反先傷己。武漢肺炎疫情嚴峻，正是中共必須引以為鑑的深思時點！

（作者為公務員，台中市民）

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