自由廣場》在野大聯盟？

藍白結合藍必消失

◎ 黃天麟

新國會在民進黨再度過半的現實下，呼籲放棄意識形態讓台灣過個和解年之呼聲又起。報載國民黨、台灣民眾黨內部亦已浮現出藍白合作聲音。這些人認為國民黨雖敗，但在國會仍保有三十八席次，居第二大在野黨；民眾黨獲五席位，是新起之秀。這第一及第二大在野黨若攜手合作，在野才能避免成為沒有聲音的不關鍵少數。常理言，這是一項自然而理性之建議，誰曰不可。只是合作之必要性及責任人人會講，依過去經驗真正能成為正面反對黨即甚難，藍白結合有可能嗎？結果將會如何？論述如下，請做為參考：

一、國民黨之基本盤正在萎縮：國民黨是過去專制的外來政權以政治及軍力結成的政黨，黨員以軍公教、大企業為主。他們的國家認同是由中國以軍力占台的「中華民國」，腦子裡沒有台灣，甚至敵視台灣的文化、歷史。但現實是，他們心目中的中華民國在一九四九年早已滅亡。人畢竟會凋謝，二代、三代在台長大的子孫或多或少都接受了鄉土之滋潤而「天然台」化。試想，如果在美國還有一個族群成立以英國為國家認同的「英國民主黨」是何等荒謬？所以藍白結合，國民黨如不捨棄「中國」這一魔咒，民眾黨又與其合作，必成為民眾黨在青年層進一步發展的絆腳石。

二、此次大選民眾黨初試啼聲，讓預測家碎破多少眼鏡，在不分區獲一五八萬票，得票率十一％，獲得五席立委。民眾黨在競選中對治國理念政策訴求並無特殊之主張，尤其對兩岸關係模糊不清，投機性格大於理念論述。據報導，柯市長對「毛思想」涉獵甚深，毛澤東以詭譎多變出名，國民黨亦深受其害，合作會否再一次掉入毛氏深坑，值得驗證。

三、當選民開始脫離原政黨而選擇新政黨的時候，選擇的對象多為理念觀念相近的政黨。正如過去新黨、親民黨黨員的去處多為中國國民黨一樣，將來脫離中國國民黨的黨員以民眾黨為首選之可能性最多。他們會選擇親民黨、新黨嗎？不會，因親民黨、新黨比國民黨還要「中國」。年輕一輩的「天然台」自不會走向與社會走向相反的路，具投機性、方向模糊不清的民眾黨將會是他們去處。藍白結合口號雖然亮麗，但因此可能引發的國民黨小黨化、新黨、親民黨化，即將不可避免。

基此，藍白合的客觀條件當今是不存在的，勉強合了，結果必是兩敗俱傷。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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