自由廣場》我們要戰勝恐懼和自私

談接納武漢肺炎隔離所

◎ 朱廣邦

武漢肺炎在中國爆發以來，有數百位台灣國民被困在武漢，好不容易打破重重關卡得以分批包機回家。雖然要在很短時間內規劃及準備好足以容納數百人的隔離場所並不容易，然政府很快便在北中南規劃了若干隔離場所，並知會相關地方首長。能把國人接回家園本是件歡喜事，卻因某地方首長嘴快揭露其中一處隔離所，把歡喜事政治化，也給隔離所附近居民及大學學生帶來恐慌及反彈。

台灣是個島國，扣除中央山脈等人煙稀少高山地，狹隘的平地上那裡不住人？要設立傳染疾病隔離所必需有一定的空間範圍、一定的防疫設備及條件。澳洲政府將從武漢接回來的國民安置在澳洲本土外，原本是收容難民的聖誕島，被澳洲社會指責安排不當，有歧視之嫌。也有安排軍營為隔離所的例子，軍營雖離人群較遠，再遠還是有人群社區，連聖誕島也非荒島。

筆者認為隔離所附近居民及學校師生，該以理智和同理心戰勝對武漢肺炎的恐懼，同舟共濟，歡喜接納自武漢返國者短暫的隔離，幾個原因如下：

一、接回來的國人在武漢登機前已經篩檢，確診及疑似病例不准登機。換言之，住進隔離所的國人跟你我一樣並非病患，我們不必先入為主。

二、因為武漢肺炎潛伏期可達十四天，所以政府安排十四天的隔離，從登機、飛行及下機各段時間，我們都可以從電視上清楚看到防疫人員全副防疫武裝，一再檢測及記錄返國國人的生理狀況，如臨大敵，我們可以掌控的防疫工作可謂做得滴水不漏。逐漸披露的隔離場所的安排亦十分嚴謹，一人一室，不准外出及探視，大家大可放心。

三、回來的國民只是有限的數百人，隔離每梯次只不過十四天，且政府已明智地把隔離所分散北中南，我們不必太過恐慌。

四、這些日子，防疫工作人員無怨無尤日夜工作，只為了保護全國民眾免於疫災，我們除了感謝，更應該盡己所能協助他們，同心協力，一起渡過難關。

因為筆者也是大學教師，想提醒學校師生，我們算是知識份子，在這種非常時期，更應該用自己的知識跟理智，看清楚事情及輕重，先戰勝自己內心的自私和恐懼，進而幫忙居民戰勝他們的恐懼。我們應當領頭羊，帶領社會做出正確的事，大家一起展現台灣社會的包容心及愛心，配合及接納政府隔離所的規劃。十四天很快便過去，讓隔離的國人早日出關，各自回到自己溫暖的家，豈不是件美好功德？

（作者為台北榮民總醫院特約研究員）

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