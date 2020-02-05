自由廣場》（林保華專欄）武漢肺炎：川普是習近平的乾爹嗎？

新型冠狀病毒的武漢肺炎疫情繼續擴大，官方公布的中國死亡人數已經超過二○○三年ＳＡＲＳ在中國的死亡人數。而中國顯然還在隱瞞相關數據，因為武漢的慘狀已經難以形容，有人在街上走走就倒地身亡；許多患者被拒入院，因而死亡數字不包括沒有被列入「確診」的死亡病例；火葬場日夜開工也來不及燒完屍體。

由於黑幕重重，全球掀起「排中」浪潮，美國不准中國公民入境，還進行撤僑工作，讓號稱「偉大民族復興」的習近平沒有面子，身為習近平寵兒的中國外交部再也忍不住而向美國開火，不過也透露出不堪與聞的秘辛。

中國外交部發言人華春瑩二月三日在網路記者會表示，自一月三日起，共三十次向美國通報疫情訊息和防控措施。她認為美國的做法不厚道。中國不是美國殖民地，也不是美國的緊密鄰國或盟國，要向美國通報疫情簡直匪夷所思。這種喪權辱國的做法如果不是習近平親自點頭，沒人敢做。這就證實習近平並非忽然得知，而在一月二十日遠在雲南就發表最高指示，也不是地方政府向中央嚴重隱瞞疫情。習近平向人民隱瞞疫情而向美國通報，這個政府是人民政府還是美國殖民地？或者正如國共內戰時中共指責美國是國民黨的「乾爸爸」。如果都不是，中國此舉又是什麼意思？

中國是一月三日開始通報；而我於一月二日在美國政府資助的自由亞洲電台節目中談到「禽獸鬧中華」就說了下面一段話：「武漢卻爆發了不正常的肺炎傳染病，初步認為也是禽流感的新品種，因為類似二○○三年爆發的非典型ＳＡＲＳ。這次是再害到港台，還是中國人自己受害更甚？這也是一場對民眾的生化戰爭嗎？」

連我都知道了，中國才向美國通報，僅是為了討好川普，還是把美國拖下水？相信美國政府很尷尬，然而它很厚道，沒有代表中國政府向中國民眾公布，那是僭越，然而不公布卻成為共犯？而這些訊息是否有意誤導美國？這又是習近平拿中國的人命來算計美國嗎？而中國有沒有向世衛組織報告疫情？世衛秘書長譚德塞為何滿嘴馬屁，與美國反其道而行之？

現在中共內外政策大亂，說辭一變再變，是習近平團隊無能，還是因為有許多內幕不能公開？對外求助，中國只需要金錢與物資，因為有利可圖；為何不讓美國專家到中國深入第一線？是害怕真相被揭露？一些外國專家懷疑這是一場生化戰爭，尤其現在中國首席生化武器專家陳薇少將已經派到武漢，其實應該早就在那裡坐鎮了。

中共中央在二月三日召開政治局會議討論輿情，內容都是隔靴搔癢，並無深刻反省。真相無法釐清，民眾苦難也得延續。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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