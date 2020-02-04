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自由廣場》電鍋蒸氣殺菌 口罩重複使用

2020-02-04 05:30
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◎ 呂光家

在戰略物質缺乏的時期，衛生醫療用品以蒸氣殺菌後重複使用是必要，也是可行的。二次大戰時，以棉紗為主的衛生醫療材料，都是以蒸氣來做殺菌的，因此棉紗布口罩多可殺菌後重複使用。現代濾材殺菌的方式有gamma-ray輻射照、藥液殺菌、蒸氣熱殺菌等。其中蒸氣熱殺菌有效且最方便。另一種UV照射對透明的空氣、器皿的表面殺菌有效，但對有厚度或多層濾材的殺菌效果就不佳，因為UV的穿透性不足。

現在丟棄式口罩盛行，平時供應充足，用後就丟。但今天面臨瘟疫肆虐，防疫口罩又供不應求的情況下，以PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）不織布材料做成的口罩，可否以蒸氣殺菌後重複使用

我們首先要了解濾材的材料耐熱特性。PE/PP的軟化點皆高於攝氏一百度。以攝氏一百度的蒸氣來做口罩殺菌十分鐘，不會改變濾材的物理組織結構特性。既然不會改變結構特性，也就不會改變濾材的過濾效率。目前藥廠、牛奶廠、飲料廠、啤酒廠的儲存桶上空氣呼吸器內的過濾器，就普遍是將PE/PP濾材以蒸氣殺菌後重複使用。

在口罩供應不足狀況下，一般人若無法取得足量的口罩，可以將自己使用過的口罩，用家裡的電鍋產生蒸氣將口罩殺菌消毒十分鐘後重複使用。方法如下：先倒入半杯水於電鍋內，然後放一個碗，確定碗口高過水面，再把多孔式蒸盤放在碗上，隨後把口罩置於蒸盤上。電鍋蓋好後，即可啟動加熱做蒸氣殺菌。

在這裡，要特別強調，我談的是一般個人自己使用的口罩，以上述蒸氣殺菌方式消毒後，應可重複使用三次。這樣就可以減緩口罩的需求，也可以減少不必要的浪費。

（作者曾任職於濾材／濾器專業製造外商公司）

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