自由廣場》吳釗燮也是在哈囉嗎？

◎ 林進嘉

義大利一月三十一日為因應「武漢肺炎」疫情，停止來往中港澳台航班至四月二十九日。對此，外交部長吳釗燮二月二日上午召開國際記者會，說明停航事件是義大利政府決策資訊，來自ＷＨＯ疫情報告中將台灣的個案數放在中國名下所致。目前正透過外交管道希望解決和義國飛航問題，同時呼籲ＷＨＯ更正錯誤。

將近五十分鐘的記者會，只見吳釗燮一直在解釋，ＷＨＯ將台灣的個案數放在中國內統計，導致義國政府錯誤決策。問題是，ＷＨＯ把台灣個案數放入中國內，已經超過十天了，ＷＨＯ網站每天疫情報導都清楚載明，何須吳部長召開記者會來罵ＷＨＯ給我們聽。一月二十二日台灣出現第一例時放在「Taiwan, China」，當時我國外交部隨即指示駐日內瓦辦事處向ＷＨＯ秘書長表達嚴正抗議，並要求ＷＨＯ予以更正。結果呢？到現在台灣通報的十例還是全部放在China名下。所以，外交部這十天的作為就只有對ＷＨＯ表示抗議，產生一則新聞跟國人交代？如果沒有義大利禁航問題出現，就打算哈囉過去嗎？

事實上，這個問題也不是外交部能單獨解決的。在「武漢肺炎」蔓延國際的今天，已有重要國際友人（如日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道）相繼表態力挺台灣入ＷＨＯ或出席世衛組織會議，正是我國好時機。筆者強烈建議政府應採納蔡明憲前部長的主張，「政府應更積極凸顯台灣欲參加世界衛生大會（ＷＨＡ）的決心」；「新國會能儘快通過全院決議案，向國際表達台灣欲受邀參與世衛大會的心聲」。否則蔡政府將對不起八一七萬票的付託。

（作者為精神科醫師，台南市民）

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