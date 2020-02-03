自由廣場》史上首次寒假延長 地方政府可以做的事

◎ 陳啟濃

為了避免因開學造成武漢肺炎疫情產生群聚感染，教育部宣布中小學延後兩星期開學。這樣的改變，對於學生與家長都會有一些不便。筆者認為，地方政府基於便民愛民，可以在幾方面努力：

一、公家機關率先響應親子日，在這兩星期，開放員工可攜帶子女上班，方便就近照顧。從地方政府做起，擴散到鼓勵民間企業公司，也可以開放員工攜帶子女上班。這是比家庭照顧日的浮泛，看得到而且更用得到，還要更實際的做法。

二、地方政府責成學校，好好準備防疫醫療用品，必要時由地方追加預算，啟動災害基金，編列採購經費，讓各校可以充分準備，不要白白浪費多出來的兩星期時間，開學後讓家長可以更放心地將孩子送來學校。

三、目前已有地方政府表示，受僱勞工的家庭成員因病或因自主健康管理需求，需勞工親自照顧者，勞工可依規定請家庭照顧假，雇主不得拒絕，且不得視為缺勤而影響全勤獎金、考績，或為其他不利之處分。這點值得各地方政府參考。

四、地方政府的警政與醫療單位，或許可和學校密切配合，深入掌握學生家庭寒假期間的行蹤，有無可能接觸病原體，將疑似病例徹底找出，有效隔離或治療，避免疫情擴散。

五、學校可鼓勵師生善用網路資源，補足學生課程的空白。因為國三學生在五月會考，少了兩星期的課程，開學後課程會很緊迫。然而由於現在學生幾乎都有3C產品，老師可採用網路教學，或是網路作業，讓學生這兩星期可以有另類的學習機會。

（作者為南投水里國中校長）

考期異動配套最關鍵

◎ 周玉娟

因應武漢肺炎疫情緊繃，教育部長潘文忠宣布，高中職以下學校延後兩週開學，今年暑假則縮短兩週。這個台灣史上首例延長寒假的決策，一來可以避免學校成為新型冠狀病毒的高風險場所，二來可以爭取更多的時間儲備防疫物資與做好防疫工作，可以說是因勢制宜彈性做法。

然而突然變更開學日程，勢必對學校課程與家長安排子女造成極大影響，因此學校要動起來，除了用心準備防疫，也要重新規劃與妥善安排下學期新課程的進度及內容，讓孩子一開學就能按部就班上軌道。而家長更要動起來，設法讓孩子在家能多元學習，也做好健康自主管理。教育部更需要動起來，因暑假延後造成的各項考期異動，及可能帶來的「蝴蝶效應」，都需要緊急召開會議制定相關配套做法，以免解決了口罩之亂，暫時舒緩緊繃疫情，卻可能引發一波更紛亂的教育現場亂象。

（作者為退休校長，台中市民）

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