自由廣場》憂心日中「第五份政治文件」？

◎ 陳永昌

元月廿四日（農曆除夕）下午四時許，在國會開議期間緊湊日程中，日本首相安倍晉三在官邸會見日本台灣交流協會會長大橋光夫，交流協會理事長谷崎泰明與外務省亞洲大洋洲局長瀧崎成樹兩位外交系統高階官僚在場陪同，討論話題當然跟台灣總統大選最新結果脫不了關係。

總統暨立委大選前後，大橋光夫曾經兩度訪問台北，皆獲得蔡英文總統親自接見。去年十二月初選戰方酣之際，台日舉行第四屆「台日海洋事務合作對話」，大橋光夫趁來台出席會議之便拜見蔡英文，也帶回選戰第一手觀察情報。選舉結果揭曉翌日，連任成功蔡英文第一個公開行程就是在總統府陸續接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑以及大橋光夫與陪同的交流協會台北事務所代表泉裕泰，如此安排係總統直接民選以來第一回，具體反映蔡英文政府高度重視美、日大國關係，兩國也毫不避諱公開送上勝選祝賀。

出身財經界的大橋光夫父祖兩代皆是政壇要角，人脈金脈橫跨政商界，自2011年6月接任日本台灣交流協會會長以來，密集往返於台北和東京間，元月上旬之行是其第十六次台灣行，在台北會見蔡英文後返回東京向安倍晉三當面報告，兩國元首間維持順暢對話管道形成一種慣例與默契，儘管並無正式邦交關係，兩國高層緊密互動程度遠勝於日本眾多其他邦交國。

中國國家主席習近平預計今年四月以國賓身分進行國是訪問，將是繼去年五月底令和新時代首位國賓—美國總統川普夫婦後，新天皇德仁即位後又一外交大戲，被視為兩國關係升溫回春的重大轉折。尤其，中國駐日大使孔鉉佑去年九月丟出日中簽署「第五份政治文件」風向球，而安倍晉三去年十二月出席中日韓三國成都高峰會時，也就該文件表達正面積極態度。日本會不會繼一九七二年兩國建交《日中聯合聲明》等四份重要政治文件後，以犧牲台灣利益為代價倒向北京，為台日互動「史上最佳的狀態」投下變數，備受關注。

安倍晉三在二00六年出版著作《邁向美麗之國》中提到：政治家分成兩種：會戰鬥的（有所為）與不戰鬥的（無所為）的。「會戰鬥的政治家」就是只要是為國家、為人民的事，雖千萬人吾往矣，是不怕批判的行動派。安倍晉三自詡是一個永遠堅持理念的「戰鬥政治家」；其親信眾議員萩生田光一（現任文部科學大臣）曾經公開指出：安倍晉三可能是「全世界最親台的政治家」，更是「歷來首相中最親台的一位」。更何況地緣戰略情勢丕變，習近平面對節節攀升美中全面對峙、武漢肺炎疫情蔓延等內外交迫難題，北京有求於東京之處遠遠高於對方，向日本靠攏的需求與必要程度，越來越大，安倍晉三政府沒有理由屈從讓步。

元月廿日在國會發表施政方針演說時，安倍晉三照本宣科講述「建構符合新時代的成熟日中關係」同時，非常罕見刻意提到台灣，贏得全場議員響起熱烈掌聲，再加上週在參議院委員會回答質詢時公開力挺台灣加入世界衛生組織。安倍晉三在在以行動證明自己是一位「戰鬥政治家」，刻意炒作帶風向的安倍「出賣台灣」之說可以休矣！

（作者為民間企業專業經理人）

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