自由廣場》中興大學令人搖頭！

◎ 陳啟濃

國立中興大學百年校慶特刊的內容，所呈現的地圖，竟然將台灣與中國均用紫色標記，疑似矮化台灣成「中國的一部分」，犯了錯還理直氣壯，說「本意用顏色標示賀詞不同來源，非以特定國家標示」，越辯越糟。

百年校慶的專刊，還會犯這樣的錯，真是不能原諒。這樣的說法，恐怕只是將錯就錯，把一切責任推給校友，非常不負責任。校慶本來是凝聚校友情感，而中興大學又是拿中華民國台灣納稅人血汗錢在運作，卻出現了中華民國和中華人民共和國「同一來源」變成一國的中國統戰地圖，完全是呼應中國併吞台灣的想像，十分狗腿！

過年期間和家長到社區唱歌同歡，主人是視網膜的親戚，客廳擺放簽名地圖，實實在在的秋海棠中華民國的地圖，還包括外蒙古。比起中興大學校慶專刊所登出的地圖，標示「China」，卻沒有外蒙古，把台灣也納入中國，讓人覺得不倫不類，而且喪權辱國。

身在教育界，每次到書局或是不同學校，看到世界地圖，都會特別用心看一下。通常中國出版的地圖，會將台灣也納入中國。如果是台灣本土出版的地圖，就會特別將台灣和中國區分開來。

很欣賞視網膜呈現的「中華民國」地圖，雖然他是用諷刺的用意呈現，但畢竟是忠於原始的「中華民國」，因為小時候課本就是教我們中華民國的疆域像秋海棠。

中興大學是國立學校，百年校慶專刊卻把台灣納入中華人民共和國的疆域，中華民國不見了，台灣成了中國的省份。國家給的經費，校友捐的錢，都用來協助中共的統戰。堂堂一所國立大學，校方人才濟濟，對於國家認同的堅持，竟然連一個才二十幾歲的網紅都不如，悲哀！

（作者為南投水里國中校長）

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