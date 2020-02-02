自由廣場》善用外島營區 徹底隔離檢疫

◎ 司馬忠良

中國武漢肺炎疫情在世界各國持續擴散，甚至連阿拉伯國家亦不能倖免，即便武漢市政府斷然封城暫停航班及火車離開武漢，依然無法阻擋美、日、韓等國家持續撤僑，而「為何台灣確診人數比日、韓多？」更引發關注，在國內ＰＴＴ的討論板上風向幾乎是一面倒，即使從觀光的角度，去日本跟韓國玩的中國人比來台灣玩的多很多，但是近萬名從中國各地逃回台灣的台商在春節返鄉，竟有台商中鏢還「趴趴走」，台灣缺乏危機意識是不爭的事實。中國來的旅客你還可以管制遣送回對岸，但是自己人怎麼管卻是個學問。

在日本、美國相繼從武漢撤僑後，澳洲傳出有五人遭到感染，是以澳洲在元月二十九日宣布與紐西蘭共同合作撤僑，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，預計先將六百餘名僑胞安置於距離本土約二千公里的「聖誕島」（Christmas Island）上，以確保病毒不會大規模進入澳洲本土。這點非常值得台灣防疫單位參考。

隸屬於澳洲的聖誕島上，原本即設置有可容納一千人的「移民拘留中心」（immigration detention centre），專供尋求澳洲政治庇護、等待案件審理的移民停留。因此相關軟硬體設施僅需花費少量金錢修繕，即可大大降低澳洲本土遭病毒侵襲的風險，相當高招。

在這一方面，台灣其實「本錢」比澳洲更多。例如國軍「精實案」及「精粹案」實施後，原本外島的十萬大軍縮減到目前連一萬都不到，小金門、大膽島、東引島，甚至是東沙島等，在撤軍後的營區仍然閒置中，僅需稍作整修，即可成為類似聖誕島的收容中心。

台灣在元月二十九日出現國內首例的「本土病例」，中央流行疫情指揮中心隨即宣布，即日起將對需要居家隔離者做「電子監控」，並發給隔離者每人一支手機，用於定期訪視、定位、每天回報。據官方新聞稿指出，第一階段需要隔離者即高達兩千多人，令人震驚！即便立即強制隔離安置，並予以相關處分，但是民眾能否確實不外出、不要趴趴走，仍是個問號。因此，與其讓數以千計的「不定時炸彈」遊走於本島，官方實在應該認真參考澳洲當局果斷的作為，善用外島營區，徹底隔離。防疫視同作戰，我們有料敵從寬的必要。

（作者為縣市政府教育局處督學，台中市民）

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