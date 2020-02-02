自由廣場》台日青年的政治熱度與防疫

◎ 李浩宇

台灣二○二○年總統大選投票率為七十四．九％，是自二○○八年大選以來投票率最高的一次，而二十至三十九歲投票率達六十六％，再次向台灣政壇明示：年輕族群的選票走向及其影響力，不容小覷。

早年傳統台灣家庭，總會教導晚輩政治「骯髒污穢」、「是有錢人的遊戲」、「不要碰」，也因此在解嚴後年輕人對於政治的關心度並不高。然網路通訊及傳播飛快發展，現在年輕人獲取資訊的管道多出許多，「政治」也被重新定義成「政治不僅是眾人之事，也與自己生活息息相關」，真正的全民參政，也逐漸在台灣社會中定型，年輕族群亦持續發揮對政壇的影響力。

例如此次武漢肺炎，國內便有許多年輕族群對於中客來台感到憂心，因此便透過網路等管道向總統、政府官員、各主管機關反映此事，一月三十一日政府宣布禁止湖北省居民來台的管制措施等，著實讓國人安心不少。

但日本至三十一日當天仍照常開放中客入境觀光、旅遊，連武漢或湖北省的觀光客也不禁止，原因何在？事實上，由於東京奧運在即，日本政府在東奧準備上所費不貲，而日本在二○一八年由中客所獲得的觀光收入便達一八八四四億日圓（約五二三○億新台幣），這筆龐大觀光收入，是讓日本政府下不了禁中令的主因。

不過，衡情論理，就算不禁中客，日本政府也應進行相應措施，然而目前除了在機場加強檢疫、協助患者送醫外，尚無具體可以防堵病毒擴散的對策。對此，日本國內雖然也有識者反彈，奈何聲量不大、團結力不高，較難促使政府做出積極應對。

日本年輕族群對於公眾事務關注意願低，投票率也不高。就去年的日本參議員選舉來看，二十至三十九歲年齡層的投票率平均僅三十五％左右，顯見年輕世代的政治冷感。若日本年輕族群能多參與公眾事務、關心政治，勢必能影響更多公共決策乃至國家大事的運行。此次武漢肺炎事件，恰好就為日本年輕族群上了一課：若是政治冷感，在遇到國家重大事件或危及個人安危的狀況時，便束手無策了！

（作者為教師，新北市民）

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