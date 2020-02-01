自由廣場》從拜廟談宗教建築美學

◎ 呂清夫

在年節期間如要走春，年輕人會不會去宮廟呢？據學者鍾文榮表示，傳統的宮廟信徒，年紀多比較大，這些人老化之後，信眾人數會越來越少。所以近年某些較小的宮廟因收不到香油錢，開始關門。

其實問題應不只在信徒的年齡。台北天母忠誠公園在一九九七年要重建土地廟德和宮時，附近居民反對，還強烈指責宮廟「破壞景觀、污染環境」。當地名山里居民還組成忠誠公園自救委員會，並完成數百人連署，不准德和宮遷回。市政府只好暫停遷入，另覓他處。然而德和宮本來就在忠誠公園內，是先有德和宮，後來才有忠誠公園。關鍵應出在宮廟的外形，如果當年能把德和宮蓋成北投的農禪寺那樣，那民眾可能歡迎都來不及。

農禪寺蓋得很現代，它有一個名字叫做「水月道場」，係聖嚴法師在禪定時「看到」的景象，「有如空中花，水中月」。建築師姚仁喜就根據「水中月，空中花」去設計，最後蓋出來的外觀，讓我們想到美國的林肯紀念堂，只是規模沒它大，但比它更浪漫，因為寺廟面向一個巨大的蓮花池，晝夜陰晴各有風情。且佛堂內部甚至不點香火，一座不點香火的寺廟，竟然引來百萬人朝聖，農禪寺因之被列入融合中西元素的十大宮廟，並成為年輕人夢幻的打卡景點，連國際都為之驚豔！

不僅大廟，二○一六年台中市大河里福德祠還向國際徵圖，雖然獎金只有二到六萬元，沒想到反應熱烈，總共有九國的三○七件作品應徵，結果得獎者是日本的學生。不料卻引來某立委的痛罵說「明明是傳統中華文化的民族殿堂」，卻去選一件媚日的神社，簡直浪費公帑。其實經費完全是地方自籌，是這立委搞不清楚狀況，引發信眾的反彈，信眾對於屋頂垂地的接地氣造形也沒有異見，他們關切重點是能否吸引更多年輕人來參拜。

其實大河里福德祠原來是三塊石頭砌起來的，叫做「三粒石」，當初並非今天的樣子，後來才被加上「傳統中華文化」，而成為「民族殿堂」，以後是否非要維持現在的外觀，恐怕有待觀察。

說來大自然的元素最能吸引人，不論土地廟的三塊石頭或農禪寺的蓮花，都是天人合一的美感因素。文化的符碼有時是浮動的，今天的清真寺造形誰知道當初是東羅馬帝國的基督教建築，東羅馬帝國衰落以後，回教徒乘隙而入，把它原樣改成了蘇菲亞大教堂！所以基督教的「民族殿堂」居然變成了清真寺的典範，值得我們深思。

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法