自由廣場》如果病毒攻陷解放軍

◎ 陳安

隨著西藏淨土出現第一個病例，武漢肺炎已經攻陷中國全境，來勢比二○○三年的ＳＡＲＳ凶猛得多。武漢封城前已有五百萬人散流到全世界，誰也不知道其中埋藏多少超級炸彈。

習近平自己身兼十九個小組長，卻把殲滅病毒的苦差事扔給李克強，明顯是在抓替死鬼搞鬥爭；對幾千萬人實施封城，擺明了是在斷尾求生，任由淪陷區自生自滅。武漢封城已過一週，解放軍與武警部隊尚在袖手旁觀，這是習近平的看家老本，必須牢牢抓在手裡。

眾所周知，軍隊與武警是中共政權的兩根支柱，是中國最具有執行力的有生力量，李克強的抗疫小組中只有公安部長趙克志充數，卻不見軍委代表列名，這表示習近平有意保存實力，不會貿然投入老本。

歷史上的朝代更替，通常伴隨著天災與人禍，最常見的就是民變加瘟疫。明末崇禎亡國埋怨滿朝文武誤朕，除了武裝力量士氣消沉之外，還有鼠疫影響戰力的客觀因素來添亂，努爾哈赤便以二十萬騎兵橫掃百萬明兵。十四世紀十字軍東征帶回鼠疫，奪走歐洲三分之一的人口性命，習近平雖然被譏草包，不會不知這個歷史教訓。

至今為止，解放軍只有後勤裝備部少數人力投入接管醫療機構，封城任務尚未動用到野戰兵力，效果自然大打折扣。中共的宣傳部門除了鼓吹愛國意識，對民間的仇視對立封路自保，有意放任視而不見，清末五大臣東南自保運動的苗頭已初露端倪。

中共承認的確診病例破七千，死亡一百七十，大約只及專家估計的十分之一，而且大多集中在武漢，一旦疫情擴大到北上深廣等一級城市，人命傷亡與經濟損失將難以承受，動用解放軍是遲早的事。

然而人與人的戰爭和人與病毒的戰爭，完全不是一碼事，人類戰爭目標明確，敵我分明，而病毒卻是無影無形，六親不認。軍隊平時是一個孤立的群體，同食同寢，共生共亡，一旦投入抗疫第一線，將是病毒侵襲的顯著目標。

可以預見短期之內不會動用到這支隊伍，一旦疫情擴大到危及中共政權，解放軍出動將是不得不然的選擇。基於歷史經驗，病毒一旦攻陷軍隊，恐怕就是習近平政權垮台崩解的喪鐘。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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