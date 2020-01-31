社論》孩童老人國家養？

台灣人口問題嚴重，毋庸置疑，從幾個數字和現象，即可看出。少子化最嚴重。我國每一婦女生一．一三個嬰兒，生育率低於人口平衡所需的二．一個，不如全球平均的二．四二個，居全球倒數第三，只高於澳門、新加坡。（資料照）

我國這幾年人口問題逐漸浮現，少子化與高齡化最受矚目。最近在大選中，不少政治人物及政黨就此提出政見，不但「○到六歲國家養」的主張此起彼落，還有政黨加碼喊出「七十五歲國家養」。這些政見如果落實，人民出生與老年的階段都由國家來養，台灣雖還不是「老有所終」、「幼有所長」的大同世界，但將向「從搖籃到墳墓」的福利國家理想大步前進。這些政見或許立意良善，也很吸引人，問題是：論述有理嗎？國家養得起嗎？

台灣人口問題嚴重，毋庸置疑，從幾個數字和現象，即可看出。少子化最嚴重。我國每一婦女生一．一三個嬰兒，生育率低於人口平衡所需的二．一個，不如全球平均的二．四二個，居全球倒數第三，只高於澳門、新加坡。生育率低迷，出生率隨之下滑，只約千分之八，同樣在全球居最末段。孩子生得少，人口增加隨之緩慢。我國千分之一．五的年成長率，雖高於近年人口已呈減少的日本，在全球排名也屬最末段班。

少子化同時，人口加速老化。總的來說，人口中位年齡四十．三，比全球的平均三十．六，高了約十歲。兩年前，六十五歲以上人數，超過十四歲以下者，這是人口老化的重大指標。二○一八年，老年人口比重達十四．四％，台灣進入「高齡社會」；二○二六年，將成為銀髮族占兩成的「超高齡社會」。人口老化來得又急又快，十四年後，人口有一半超過五十歲，老化速度遠甚於先進國家。

孩子生得少，人口欲增不易，且將減少。官方預估，今年出生人數少於死亡人數，人口自然增加率由正轉負，十年內總人口數將減為兩千萬以下；十五年後進一步降為一千六百萬到一千八百多萬之間，較今約少了兩到三成。老化加上少子化，十五到六十四歲的工作年齡人口二○一五年達最高峰後，有減無增；到二○六五年，工作年齡人口占比低於五成。除非引進外來人力，經濟發展必受衝擊，對近年已深陷產業經濟困境的台灣，有如雪上加霜。

人口問題嚴重，衝擊經濟、教育、社會、政治、安全等諸多層面，少子化尤為國安危機。

教育方面，從國小到大學，少子化導致學生人數下降、招生不足、減班廢系、科系整併、學校合併、停辦廢校、教師失業。社會方面，老化與少子化同時出現，改變傳統家庭結構，也衍生社會後果。日本出現「啃老族」、親人凶殺或自殺案件頻傳，台灣也漸有類似現象。再者，年輕世代苦於低薪，年長者享有較多財富所得，貧富懸殊，也擴大了世代間的社會、政治分歧。國防方面，台灣大敵當前且年輕人口欲增不易，卻實施募兵制，這是政治算計不顧國家大局的惡例。同時，少子化及人才外流，缺才問題嚴重；留住人才、引進人才是當務之急。

因應人口問題，政府責無旁貸，「○到六歲國家養」卻有所不宜。箇中道理很簡單，政府可以鼓勵生育並在財政容許下提供適當補助或照料，但生兒育女是個人的事，政府不能生小孩，養育也不可越俎代庖。「七十五歲國家養」同樣不宜，養老是個人應及早規劃的事，不能全靠政府。整體而言，把個人份內的事推給國家，但國家是誰？國家的收入來自人民，不是天上掉下來的；政府可濟貧助弱扶傾，但不當且過度承擔個人應盡義務，拖垮財政、拖累全民、禍延下一代的各國前例不少，可為殷鑑。個人不能卸責，政府也不能自以為萬能。

綜觀各國，不外從醫療、托育、教育、社保、稅費等方面著手，因應人口問題，且常配合檢討移民政策。我國要做的，是全盤檢討調整既有政策措施，確實以處理國安危機的戒慎恐懼態度，認真積極對症下藥，由政府、企業、個人合作，求其有效推動。畢竟，人民才是人口趨勢的最終決定者。

人口問題不是一天造成的，其形成緩慢而長遠，改善現狀要高瞻遠矚。現今問題已明顯浮現，是過去未積極面對所致；如再拖延，終將演變成難以承受的危機，代價慘重，台灣沒有不力求有效處理的本錢。

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