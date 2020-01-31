自由廣場》「成田抗辯」談司改

◎ 林裕順

年前，監委陳師孟擬約詢判決馬英九無罪法官，終因司法院長「高調嗆聲」、總統自制「撒手放生」，其自認無法處理「司法恐龍」，決定請辭。 然而，法官經驗法則、論理法則有無偏離常規，亦即司法審判「與人民距離」的檢驗測試，不該就此不論。近年，日本司改建置「人民參審」，其中所謂「成田抗辯」的經典判例，爭點近似本件監委調查意旨，頗值借鏡。

某人入境成田機場於海關受檢時，表明並未幫人帶物回國，但經檢查背包發現異常沉重的巧克力罐，當須進一步調查，某人旋即改口受託國外不知名人士。稍後，果從中搜出夾藏近千克毒品，後續調查發現另有數本偽造護照，並且機票及三十萬元旅費來自販毒友人。

案主承認幫人帶回偽造護照，但就巧克力罐夾藏毒品否認知情。惟檢察官仍依上述事證，起訴運送毒品罪、求處十二年重刑及六百萬罰金。可是，案經人民參審，竟依「自由心證」作出「無罪判決」，震撼日本司法實務，社會大眾譁然。

日本最高法院為解棘手變局，迅即作出裁判，維持無罪「一錘定音」。亦即，判決認為人民參審制度建置，揚棄筆錄審判、植基交互詰問，「就案件爭點直接調查證人，並且親身聽聞、觀察證人發言內容態度等等，始得判斷證述內容的真實性」。同時，人民參審實際融入法庭場景，當場「綜合其他物證、書證調查判斷，方得整體、系統性認定事實適用法律。」

換言之，日本最高法院認知案主於海關受檢，其當下應對的神情話語、動作態度，巧克力罐、偽造護照的藏匿狀況，或者販毒友人、資金援助的聯繫互動等等，於認事用法上「牽一髮而動全身」。因此，避免彷如名嘴辦案、酸民審判，事理判斷應本直接審理、當場心證，方能聚焦爭點、依據證據裁判，並得就事論事、形成正確心證。

再者，同判決認為經驗法則、論理法則的評價，縱使第二審、第三審也不能「官大學問大」，恣意藉由自己心證代替人民心證，或者倚老賣老假以事後聰明，介入基於原始證據判斷的無罪心證。

小英總統曾宣示導入「國民法官」，讓人民可以參與審判。但是，台灣審判「流浪法庭三十年」體質未改，上訴審各吹各調，若未如日本人民參審搭配「刑訴法」大幅修改，類似扁、馬總統卸職涉訟受審境遇不同等爭議仍然無解。監委大動作敲響司改警鐘，主政者不可不慎。

（作者為日本一橋大學訪問學者）

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