自由廣場》消除口罩價量變數 當前防疫指標

◎ 陳紀元

本月廿五日蘇貞昌院長下令暫停口罩出口一個月，廿七日再宣布出國限量五盒，廿八日又宣布連三天每天釋出六百萬片，在便利商店、藥妝店銷售，一人限購三片；連續四天的三項決策，非常務實且正確。

由於國內的口罩正常產能、最大總產能、去年進出口量等資訊迅速被揭露，釐清了一些誤解，網路社群所謂人道、支援中國等說法，也漸消散，這是好消息。然而隨著確診病例增加，國內口罩的心理及實質需求必然大增，此亦是中央流行疫情指揮中心的當務之急。

我在SARS期間曾參與物資調控，對於口罩之供應與價格感觸很深。口罩雖不是防疫工作的主體，卻是一般國人最直接有感的，口罩價量一脫軌，人心必浮動，也會傷及防疫的主體運作。

一、加強宣導正確、必要的口罩使用方式，以減少需求。台灣八百萬戶家庭，每戶一天少用、少囤一片，就多出八百萬片可供應急。

二、協助處理增加產線之人力問題，以提高國內最大總產能，廠商配合意願應沒問題，但臨時人力來源及加超工時疑慮等，要果斷協助。

三、協調非疫區的駐外單位洽商新的供貨來源及物流運輸，以備不時之需，此方面不能拖延。

四、協調國內連鎖通路為口罩正常價格的供應點，如超商、藥房藥妝店、電信門市等，讓國人不必四處找口罩，有利安穩民心。

五、公平會要緊盯口罩價格，遇有哄抬應迅速作為，平息價格脫軌所可能衍生的亂象與民怨。

此次武漢肺炎勾起我在SARS期間的一些回憶，防疫猶如作戰，絕對不假；台灣的公衛及醫療很盡責，國人大可不必操心。個人及企業（組織）的重點除盡責於個人及團體防疫外，不必積存不必要的口罩，遇有少數想趁亂發大財者，不客氣予以舉報；消除口罩在數量與價格的變數，就是對防疫最大力的支持，這點你我都做得到，不需專業知識。

那廝已全國淪為疫區，自救唯恐不及，還有閒情編造「出家人製造口罩捐給武漢做慈善」的假訊息。SARS時，網路社群還不發達，與現在迥異，國人善加分辨武漢肺炎的訊息，才不會被那廝所困擾。顧好自己才能救人，有些膨風水蛙的言語，接觸到就隨手丟到臭水溝去吧！

（作者為公平會前副主委、SARS小組召集人）

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