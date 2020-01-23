社論》比武漢肺炎更嚴重的中國極權病毒

中國武漢肺炎正快速蔓延，中國官方目前公布的境內確診人數急劇攀升，已近五百例，死亡九人。外界多質疑中國是否再度隱匿疫情，致使疫情一發不可收拾。圖為中國軍警戴著口罩在上海虹橋火車站巡邏。（歐新社）

可能成為「SARS第二」的中國「武漢肺炎」正快速蔓延，中國官方目前公布的境內確診人數急劇攀升，已近五百例，死亡九人，死亡率接近二％，且疫情正向海外擴散，日、韓、泰及港澳都遭到波及，而台灣與美國也都出現第一例確診個案，世衛組織更在研擬是否判定其為國際公衛緊急事件，以讓世界各國做好因應措施。由此可見，全球對於武漢肺炎的警覺與防治措施較SARS時及時而周延，預料可以減少相關衝擊。然而，中國是否再度隱匿疫情，致使疫情一發不可收拾，乃是全球防疫體系的重大漏洞與威脅。

十七年前嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome , SARS）爆發，中國刻意隱瞞疫情，且未放鬆在世衛組織打壓台灣，排斥我國參與防疫工作，不但使台灣成為全球防疫系統的一大缺口，更造成我國包括醫療人員在內七十三人死亡，以及台北市和平醫院及周圍街道管制封鎖的恐怖景象。SARS不但對台灣民眾的生命安全造成嚴重威脅，更導致消費緊縮，股市崩盤、房價重跌，經濟陷入負成長。此一民眾惶惶不可終日的恐慌景象猶歷歷在目，如今武漢肺炎捲土重來，又喚起了民眾的恐怖夢魘。幸運的是，當前的政府團隊與醫療體系有不少人員曾參與當年的抗煞工作，累積了豐富與成功的經驗，因此在國內第一個病例確診後，小英總統立即召開國安會議，做好種種應變措施，例如將疫情提升為第三級等級，開設中央流行疫情指揮中心，建立整體通報體系，相關部會也組成因應小組。更重要的，立即停止兩岸的武漢旅遊團，由病源處杜絕病毒的傳播，可說有效發揮防治與安撫民心的作用。平實來說，台灣的反應與應變相較SARS事件時的張皇失措，確實進步良多，民眾可以不必恐慌。

事實上，武漢肺炎事件，再度凸顯兩個重要課題︰一則，在公衛角度上，中國似乎仍有隱瞞、淡化疫情嚴重性之嫌；此外，中國對台灣仍然全面性打壓，並未因疫情衍生的人道問題有所減緩。這兩者均可能造成疫情的失控，引發全球防疫系統的崩潰，以及台灣人民因為中國的蠻橫而受到更大的傷害。其實，這兩大課題都根源於中共獨裁統治的本質，致而無法以民主社會視人命為無上價值的態度，以及透過資訊透明化的宣導，徹底防範疫情的蔓延。在中共的獨裁統治下，隱匿疫情被視為與國家顏面及政權穩定有關。此因疫情經常爆發於貧窮落後國家，這些國家並無足夠財力建立現代化公衛系統，民眾亦因貧窮、教育程度低落，以致欠缺良好衛生習慣與疫病防治觀念，致使疫情在政府無能與民眾無知下爆發。換言之，中共政權基於極權統治的邏輯，認為承認疫情，便無異於承認統治的無能與國家的落後，一旦如此，疫情若失控便容易導致極權統治的鬆動，危及中共政權的生存。

中共極權統治的第二個邏輯，乃是國家高於個人、政治高於一切，因此疫情的防治固然是單純醫療領域之事，跟統獨無關，但因為台灣不接受一中原則，承認是中國的一部分，故而在中共政權眼中，台灣人的生命價值就等於零，人道的關懷並不適用於台灣人身上。因此，在WHO這種國際協力合作防治疫病的組織，中國竟然全面阻撓台灣加入，甚至連參加世衛大會的卑微願望亦不可得。此舉不僅造成台灣民眾的醫療人權受到侵害，相對的，台灣高水準的公衛系統亦無法對國際社會有所貢獻，導致台灣與全球防疫工作的雙輸。

在全球對抗SARS的戰爭中，台灣被孤立在外的慘痛經驗，讓台灣人民深刻體悟到極權的中共政府全然泯滅人性，完全沒有以民眾的生命健康為政府必須加以捍衛保護的核心價值。因此，即使發生人命關天的疫情，在中共的統治邏輯下，「政治病毒」的危害仍遠高於四處傳播的致命病毒，由此可見兩岸的漸行漸遠，並非起源於台灣民眾對中國存在天生敵意，而是中共的極權統治抹殺人性所致。故而，在兩次疫情事件中，台灣民主的可貴，與中共獨裁之可惡，已有更明顯的對比，也讓台灣人民更加堅信所追尋的民主、自主方向，是正確的道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法