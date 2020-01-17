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自由廣場》台派選票極大化

2020-01-17 05:30
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◎ 林博評

小英在總統票大勝，政黨票卻令人憂心，年輕選票固然害怕韓國瑜而選擇小英，但其中也有相當比例，認同民眾黨與時代力量，第三勢力雖不足以正面威脅，但相較國民黨鐵票不會跑票，第三勢力卻能分票拉下民進黨候選人。

柯文哲喊出「超越藍綠」，無形中也把「民進黨」這塊招牌，貶低到與「國民黨」相同的層次，站在商業行銷的立場，對品牌形象而言是打擊。

民進黨作為執政黨，必須處理許多國民黨留下的爛攤子，但在黃國昌等人這幾年去脈絡操作下，許多年輕「柯昌粉」對小英的政績茫然無知，卻對慶富案、礦業法、私菸案、居住正義琅琅上口，這或許是這次政黨票無法成長的重要原因之一。

解決方法不是去攻擊柯文哲、黃國昌，反而必須對「柯昌粉」攻心為上，也就是把「柯昌粉」當老闆誠懇溝通，譬如民進黨曾在反滲透法被指責打假球、法案版本不如時力版好等等，此時我看到王定宇委員走出同溫層，上館長節目以誠懇的態度，向大眾直接說明其中原委與政府時程，最後終於成功拆解炸彈。

館長這次只挺小英不挺民進黨，部分原因可能是他認為，藍綠都有默契不處理居住正義問題。或許小黨在立法院無能為力，但許多年輕選票卻會在無形之中逐漸流失，此時很需要民進黨透過空戰陸戰好好處理，短期內不一定要解決問題，但時程一定要有，讓選民感受到政府的重視與誠意。

當民進黨朝中間路線執政時，幫助本土第三勢力的過程一直不順利，原因在於忽略合作對象的人格特質，偏向自戀、自我及過度自信，下次可考慮放棄容易翻臉的策略聯盟，直接派信任的人成立「副品牌」政黨，謀求不同光譜台派選票極大化。

（作者為電子業）

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