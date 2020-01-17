自由廣場》韓粉與黃復興

◎ 劉熙明

國民黨在總統與立委選舉慘敗後，對不分區立委提名不當的吳敦義主席在社會輿論與黨內壓力下辭職下台，但黨內青壯派繼續要求將來在立法院成為綠軍提款機的吳斯懷不要當立委，被吳斯懷拒絕。

國民黨受爭議的不分區立委主要是吳斯懷與葉毓蘭，青壯派只逼退吳而不針對葉，應該有現實的考量。葉毓蘭的爭議是支持香港反送中的警察不當作為與國民黨新黨化的指標，但比起吳斯懷，葉的爭議是其次，又屬言論自由層次。而且葉有當權派與婦女界支持，在立法院是屬無國家軍事機密的委員會。青壯派逼退雙吳只是針對國民黨黨內可以處理的部分，但他們迴避了總統大選中，韓國瑜本人的爭議與韓粉出征寸草不生，引起年輕世代與中間選民的反感。

因此，國民黨青壯派逼退雙吳的動作，是選擇性的找敗仗元凶，此原因當然是國民黨民主化過程中，被少數的外省族群綁架，青壯派如果批判韓國瑜集團，在黨內的民主選舉過程中將居於不利地位而影響政治前途。至於青壯派反吳斯懷，是吳已是眾矢之的，他獲不分區立委提名時，黃復興的中下級多數已不滿，而黃復興高層至今不敢公開挺吳斯懷，說明吳斯懷的孤立。

這批韓粉與號稱國民黨鐵衛軍的黃復興，特色是高年齡的外省族群，他們的意識形態除了是深藍不批評要消滅中華民國的中共，而與年輕世代對立外，其他的普遍反同婚、反年改與擁核電等立場，又與台灣年輕世代的支持同婚、年改與反核對做。因此，國民黨青壯派的反雙吳，其現實考量高於理想。

不分區政黨票藍綠兩大黨只各得約三分之一，以及決定選舉勝負的中間選民與年輕世代，國民黨如果被韓粉與黃復興綁架而衰敗，台灣不必擔心沒有可以代替國民黨來監督執政黨的在野黨。

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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