自由廣場》（林保華專欄）對台灣未來的美好想像

蔡英文以五成七的選票當選台灣的中華民國總統，這是台灣有史以來總統普選得票的最高數字。是台灣邁向更好未來的契機，也引發許多美好的想像。

一、台灣最大威脅的中國，它的「最高」習近平在面臨國內經濟政策失敗、防疫政策失敗、對美外交失敗、香港政策失敗後，再來一個台灣政策的大敗；不知道中共黨內對這位小學程度的草包書記還能容忍多久？中國人對他們的草包主子還能容忍多久？台灣為下架草包樹立了良好示範。中國應該與台灣有良性互動。

二、總統選舉是主權的展示。七十二個國家祝賀台灣派蔡英文高票當選，其中美國是由國務卿龐皮歐以官方形式出面。其後會有多少國家追隨美國與台灣官式交往，引發關注，怪不得中國外交部耿爽非常不爽而跳腳。未來對中華民國台灣的官式承認，將是一些國家同時進行的「建交潮」，使中國無從報復。美歐澳紐諸國與日本印度動向值得注意。

三、台灣不是大國，長期被中國孤立，因此國際環境對台灣非常重要。然而有了良好的國際環境，還需要台灣自己的奮發自強。以台積電為代表的台灣高科技產業，正在全球發光發熱，台灣人民如何在政治上也發光發熱，在中國強力打壓下團結奮鬥、屹立不搖，並且走出自己的道路，成為世人，尤其是中國、香港與其他獨裁國家人民關切的垂範目標。

共產黨最善於散佈仇恨情緒，導致群眾之間的分裂，便於他們坐收漁人之利的控制。這是列寧主義階級鬥爭學說的本質。革命時期如此，和平時期也如此。在台灣挑起藍綠惡鬥，乃至藍藍惡鬥、綠綠惡鬥。所以蔡英文總統在投票前兩天從高瞻遠矚角度說，「我們都是台灣人，台灣的未來不只跟蔡英文的支持者有關，也跟韓國瑜的支持者有關」。蔡英文還表示，撕裂的台灣沒有重量，團結的台灣才有分量，不管輸贏，「大家都要張開雙手擁抱他們」。

為了台灣的未來，希望支持者相互擁抱。這不是不問是非，而是以與人為善的態度廓清是非，而不是為了仇恨報復。也一定有一批人會堅持他們的投共賣台主張，因為他們與共產黨利益糾葛太深，須繼續下架他們，並對有叛國行為者以法律制裁。我相信台灣年輕一代對這些會有更廣闊的胸懷，正如史明前輩所主張的開放的民族主義。

國民黨青年一代正在起來，刪除黨名的「中國」與「九二共識」主張的呼聲比過去響亮，雖然還沒有外省權貴呼應，我仍對他們有所期待。這是台灣正常政黨政治的前提，不能讓每次選舉都被「亡國感」所折磨。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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