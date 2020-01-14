自由廣場》日籍按摩老師聊到台灣選舉

◎ 李淑娟

「每天看新聞，連我也跟著你們一起在意總統大選的結果。」

我的按摩老師，來台灣工作八個月的日本女子，投票日下午聊天訴說。

「在日本，年輕人並不關心政治，記得有一回，市議員來店消費，整組工作人員只有我認出他，上前打招呼，因為在其他夥伴眼裡，不就只是一個普通的歐吉桑啊！但今天，住在中南部的台灣同事，全都返鄉投票啦！」

選前兩方陣營支持者集氣聚會的盛大場面、一○一跨年居然可以整棟建築射放煙火的奇景、假日和語言半通不通的台灣友人騎自行車飽覽北海岸風光，都成為她久久碰一次面，忍不住津津樂道的新生活經驗。

這一九九○年出生的日本女子，從小就夢想到海外生活，申請調任國外時，原本覺得到哪裡都好，沒想到去年剛來台北工作一個禮拜就直言：「如果遇到好對象，在這裡結婚生子也不錯！」

「選舉的結果會怎麼樣？希望這裡仍是大家喜歡來、不斷來的好地方啊！」她趕著去接下一個工作時，這麼說著。

回到日常軌道，搭捷運滑手機時，開票才一個小時，臉書上已經有友人寫著：「小英勝選，謝謝，3Q！」

夜歸途中，駐足聆聽街坊傾訴內心落寞，縱然在選舉過程中，彼此有不同的選擇，握過不同候選人的雙手，他們依然是生活中的好夥伴，日日提醒著明天的天氣、身體要如何保健、疲倦了記得休息。

在這塊土地上，儘管我們有不同的想法，人生處於不同狀態，思維也不見得完全相同，但都努力在有限的資源中，為歷史長河的某一小段，貢獻一邊思索、一邊追尋、互相幫助的人生。

下次遇到按摩老師，我要告訴她：「如果遇到好對象，歡迎妳在此建立家園、一起安居樂業。」

（作者為影評人，台北市民）

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