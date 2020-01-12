自由廣場》為何消波塊會沉？

◎ 王洲明

台中市這次總統、立委改選，最受市民矚目的是立委第二選區與第三選區。第二選區是現任的顏寬恒（國民黨）對上新人陳柏惟（基進黨）；第三選區是現任的洪慈庸（無黨籍）與楊瓊瓔（國民黨）二度對壘。若論精彩度，第二選區更勝於第三選區。原因是「顏家班」勢力強大，陳柏惟則是初出茅廬且是高雄空降的小卒。然而陳柏惟從「零」起步、逐步拉近到勝出，演出本屆立委選戰最精彩的一役，太離奇了！

其實，早在去年八月中，民進黨禮讓同屬泛綠的陳柏惟對抗顏家班的消息後，筆者即在自由廣場投書「陳柏惟大戰顏家班」選情評論，主要論點是在立委改制成「單一選區」後，顏家班的勝選紀錄其實不甚亮麗：一、顏清標的兩次對手均非綠營正規軍，實力弱，但顏清標兩次都僅僅是以六比四的得票率勝出；二、顏寬恒接班競選兩次，兩次都是慘勝，且兩次得票率均未過半。關鍵是，以上四次選戰，在民進黨幾乎棄守（畏戰）下，顏家班從未出現大獲全勝的得票紀錄，顯見顏家班因形象爭議過大，實力談不上堅實，反顏家班的基本票源是四成。

雖然顏家班這次對手是高雄「中漂」陳柏惟，然陳卻具有下列特質與優勢：一、邏輯清楚、口條流利；二、競選全程台語闡述，在海線農業區有傳播優勢；三、廣獲各有線無線媒體政論節目邀請，媒體曝光率高；四、媒體流量點閱與網路聲量，全國名列前茅。這些，顏寬恒都稍顯遜色。值得一提的是，泛綠陣營與社運領袖全力幫陳柏惟站台助講，欲擊垮顏家動機強烈，是前所未見的現象，推測應該與顏家班形象不佳有關。

陳柏惟當選，是責任的開始，要隨時記得選民的付託；何況顏家尚有議會副議長顏莉敏的命脈，顏清標本人也長期擁有大甲鎮瀾宮董事長的頭銜、與全國媽祖聯誼會的資源，形象稍微修正、且將背景顏色有所調整，顏家隨時都有東山再起的可能。

（作者為反賄選研究室負責人、台中市選舉監察小組召集人）

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