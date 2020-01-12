自由廣場》最希望小英「行公義 好憐憫」

◎ 雷顯威

二○二○總統暨立法委員選舉，在朝野政黨激烈競爭下順利落幕。台灣不僅再次向世界見證，我國實施民主政治的成熟；也用選票否定中國強推「一國兩制台灣方案」。對於連任的蔡英文總統，期待小英能以謙卑態度，「行公義、好憐憫」，用愛重新團結台灣，迎向新局。

回顧小英總統這次連任衛冕之戰，對比她二○一六年總統大選，從民進黨黨內初選的競爭，乃至總統大選，面對國民黨掀起的「韓流」非典型挑戰，都曾讓連任之路飽受顛簸。至終仍能順利突圍，小英過去四年堅持「行公義」的施政理念，得以「功不唐捐」。

因為堅持施政要有「公義」，因此對外拒絕中國獨裁推動「一國兩制」、「香港反送中」行動，讓美國等民主國家可以「師出有名」支持台灣；同理，小英對內即使面對強大反對壓力，仍堅持推動「年金改革」毫不退縮。因此未來四年，期許她能繼續以「行公義」理念，做為推動國政核心價值基礎。

其次，小英總統連任後要存「憐憫的心」，重新包容團結台灣各族群。對比二○一六年總統大選或今年選舉，可以明顯看見即使國民黨在谷底當中，泛藍仍然有逾三至四成支持者，因此對蔡總統而言，展望第二個任期，因不必再面對連任壓力，所以今後施政持「好憐憫」的心，包容接納綠營以外的不同聲音與看見，凝聚台灣更大同心圓的團結，是小英責無旁貸使命。

美國林肯總統打贏南北戰爭，他的軍事將領都期待林肯趁勝追擊、懲罰失敗的南方地主與軍隊，但林肯沒有打擊報復他的這些「死對頭」，反而給了他們很多優惠的政策。因為林肯認為「把一個敵人殺死，敵人就少了一個，但如果把一個敵人變成朋友，不僅僅少了一個敵人，而且我們還多了一個朋友」。林肯不僅因此組成強大「政敵團隊」，大家可以一齊為國效力，也為日後美國奠下富強基礎。

（作者為牧師，資深新聞從業人員）

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