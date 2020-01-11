自由廣場》工作世代軍公教

◎ 秦靖

辦公室裡有同事說，只要國民黨重新執政，退休金就會恢復，可以跟退休老師們一樣五十二歲退休，週休七日、月領七萬。

退休世代的軍公教成為「鋼鐵韓粉」，征戰韓國瑜各個造勢場所，希望要回被年改取消的十八趴優存利息。工作世代的軍公教也懷抱「幻想」，跟退休前輩們一樣過著悠閒的生活，退休越久，氣色越好。

事實真是如此嗎？年改前，退休軍公教的月退俸有兩筆來源，一為十八趴優存利息、二為月退休金，兩筆總和則為月退俸。

以年資三十五年的公務員為例，他們的所得替代率可以高達九十％到九十五％，最大的來源就是十八趴優存利息。以十八趴優存的本金額度最多二百萬元、平均一百萬元為例，每個月最多可以領取「利息」三萬元，平均一．五萬元。

因為如此，當小英政府推動年改時，這類退休軍公教「取巧」說著，他們的所得替代率其實沒那麼高，只有七成左右。「七成」這個數據就是扣除十八趴優存利息所得到的數字，大約五萬多元的退休金。十八趴優存「兩年歸零」的政策上路後，也就成為退休軍公教最憤怒的根源。

工作世代的新制軍公教，即便擁有少數的舊制年資，換算十八趴優存利息頂多兩、三千元，加上原先的退休金，即便沒有年改，六萬元就是上限。以年改後的版本對照，工作年資滿三十年可以領到四．八萬元，滿三十五年可以領到五．一萬元，其實差異不大。但，我們不用看著退休軍公教開心地「領光」我們繳交的退撫基金，擔憂基金破產。

國民黨前考試院長關中當年疾呼年金有破產之虞，馬政府忌憚選票流失不作為，小英政府完成年金改革，我們卻要相信國民黨會恢復高額年金嗎？

（作者為教育工作者）

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