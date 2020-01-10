自由廣場》當悲情不再是悲情

◎ 陳茂雄

日前世界台灣同鄉會為配合回國投票的活動，在台北開年會，與會成員有人質疑，二二八造成台灣人嚴重的傷害，照理說台灣人會有很大的反彈，事實並非如此，因而提問，為何二二八對台灣的選舉幾乎沒有影響力？

在黨外時代及民進黨建黨初期，台灣人對中國國民黨政權炮製政治犯相當反感，不滿的情緒都反映在選票上，很多政治犯人在牢裡，由家屬投入選戰，往往是高票當選。當時政治犯自己或家屬投入選戰的確有很大的空間，其原因有二：第一，台灣人有被迫害的悲情，將情緒反映在選票上。第二，立委選舉屬大選區，有利於只佔少數人的黨外候選人。

在黨外時期的選舉，黨外人士出現很多輝煌的戰績，讓人誤以為黨外的實力很強，事實上只能算「不錯」，不是「很強」，當時黨外人士投入選戰的重點在於立委，單一席次的縣市長選舉則沒有空間。例如林義雄的配偶方素敏在北區參選立委以最高票當選，其中一個重要因素是選區大，當時的選區包括台北縣、基隆市、宜蘭縣，若依目前體制將宜蘭縣劃分成一個選區，方素敏應該沒有機會當選。

黨外年代的黨外勢力雖然被高估，但有很多黨外人士的選票是因為中國國民黨政權炮製政治犯所促成，然而這一類選票今日幾乎找不到，這是正常的現象。別忘了中國勢力也感到驚訝，日本政府曾經迫害台灣人，可是目前台灣人對日本的印象極佳，發生三一一震災時，台灣人的捐款還居世界之冠。

任何族群被迫害，都會產生悲情，黨外時代及民進黨建黨初期，台灣人被迫害的悲情就反映在選票上，但時間久了悲情褪色，就沒有影響力。以前日本政府迫害台灣人，時間久了悲情消失，台灣人就沒有恨。二二八也一樣，目前只剩下被害者家屬還有悲情，一般人的悲情已消失。

旅居海外的台灣人記得二二八，但不知道台灣人已失去二二八的悲情。每年二二八獨派團體都會舉辦活動，要喚起台灣人的記憶，但效果不佳，有一年將活動交由年輕世代主導，結果爆出冷門，因為其活動很像在開同樂會。悲情已褪色，很難讓大家真正體會二二八。

進入民主社會，很難以悲情催生政治勢力，現代也有人以坐牢的方式欲喚起民眾的悲情，但效果幾乎等於零，因為一般民眾將坐牢者當作刑事犯，不是政治犯。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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