自由廣場》精神科醫師看大選

◎ 陳俊光

柯文哲說「陳菊協助柯辦好世大運」是「應該的」，對比近一年多柯對菊姊的攻擊，讓人不禁感嘆柯的忘恩負義，並懷疑何以致此。

其實，想到「每當柯遇到麻煩，柯媽柯太就會跳出來護駕」就可以了解：無論是花媽或家裡孩子的媽，柯Ｐ心理上都把她們當成自己的媽。像小嬰兒般認為「母親為我做甚麼事都是應該的」，不知感恩；一旦母親未能滿足嬰兒的需求，嬰兒就會把母親當成巫婆。這就是M. Klein所謂的「妄想─分裂形勢」。

這兩天，又有後輩揭發柯文哲「罵哭加護病房護理長（柯Ｐ縱容中國參訪團干擾醫療、護理長拒絕配合）」，也生動地描述柯Ｐ「（我可以罵別人，但）說我柯Ｐ壞話的，就是壞人」；這也是類似心態的表現。就像蚵一樣軟爛無能、只能躲在外殼（嬰兒床）的保護中進食或哭鬧。這種人領導的政黨，也不可能堅持理念。

韓國瑜也不在乎他人，甚至不在乎道德規範，所以會信口開河「發大財」、「不落跑」，卻屢屢跳票，所以會空喊「莫忘世上苦人多」，卻開兩萬三的月薪給住宿老師。但韓國瑜是混過的，比較有社會經驗，會更滑溜地，以「沒有白紙黑字寫下來」、「問題很沒營養」、「沒有水準的媒體」來閃躲問題；甚至謊言被拆穿都能說「德國受到很大壓力」。

這樣的人怎能獲得民眾支持呢？其實也不奇怪。台灣過去的教育只重視紙筆測驗、不重思辨與生活能力，所以許多男性知識菁英都有些媽寶特質；他們往往看不出蚵的問題，甚至會覺得親切。同樣的，會支持韓導的，若非有利可圖，就可能是具有相同特質（能撈救撈、能混就混），或是會被輕浮浪子吸引的、愚蠢但善良的女人。

話說，或媽寶或滑溜，根本不值得關注討論。但是，一旦他們掌握話語權，就可能誘導人民忘記台灣面臨的重大威脅，也忘記最基本的民主價值，讓人民甘願用自由換取虛假的安全。而一旦掌握國家機器，親中反人權的他們，更可能讓台灣變成香港一樣的煉獄。

（作者為醫師）

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