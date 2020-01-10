自由廣場》警察執法沒有選擇的權利

◎ 池文光

自稱國民黨「打鬼軍團」總團長周錫瑋召開記者會表示，執政黨下令打假消息，辦藍不辦綠，要求警政署在三天內交代，否則不排除上街頭。

網路假訊息充斥，有心者意圖誹謗恐嚇或影響選舉等因素，製造社會紛擾，警察接受被害人報案，或主動偵辦，據以約談，需嚴格檢視違法構成該當要件，並循層級陳報，經警察分局長相當層級以上核批，始得通知當事人到案說明。

警察職責，依法協助偵查犯罪，任何人違法，讓證據呈現說話，不有爭議。網路無國界，警方依據蒐證線索，發現不法跡證，自依刑法等規定偵辦，不可能有周鍚瑋所言警察到處搶業績，甚至沒有傳票，就把民眾帶走事跡。

網路科技發展快速，民眾正常往來感情聯絡，及分享知識情資等，只要不涉及人身攻擊，或偽造假的資料，傷及他人或團體權益等，行為違反法律規定，警察皆無權干預，所謂指控「查水表」及「不分區警察」鍵盤辦案一節，訊息本身就是「假消息」。

台灣是民主法治國家，行政機關除受各級民意代表監督外，警察辦案違不違法，亦有檢察官、法官偵審察處，更有監察院糾舉違失過錯，層層節制，政治人物質疑警察執法正當性，甚至指責違法辦案，應有具體證據，捕風捉影、憑空揣測，是屬不智。

警察指揮體制，上級命令任務，定使命必達，歷來警察任何重大專案計畫，當然設有獎懲追究制度，作為執行狀況不佳警示，這是警察內部管考稽核機制，係屬正常例行運作，沒有特定打擊目的，不必過度引喻、說三道四。

年金改革一事，警察被歸類為公務員體系，未如軍人般退休待遇，全台警察團體譁然，不管在職或退休警察，對現任政權憎恨不滿，大皆支持藍色在野陣營，冀望他日年金翻案一途，豈料總統大選方酣，突遭力挺政黨變臉反噬，政治無情，可悲可嘆！

政黨分顏色，政治分你我，黨同伐異，是非選邊站，警察執法，沒有選擇的權利，任何違法事證明確，就得查緝移送，不容變更，這是鐵律。

（作者為警官）

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