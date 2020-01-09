社論》這一票決定子子孫孫的幸福

總統、立委選舉即將投票，勝負週末之後底定，任何一方都不再有懸念；但是在這僅剩的兩天，除了選舉造勢的激情對決之外，其實也是選民應該靜下心來思考選舉的意義與影響的關鍵時刻。此次選舉的結果必然影響台灣的未來發展、生活方式與制度的延續，因為這次選舉關涉台灣人民要擁抱民主陣營與自由市場，或是向中國傾斜，與國家資本主義及數位獨裁體制連結。此外，台灣的抉擇也衝擊國際戰略的大格局，特別是印太地緣政治的消長，因此選舉結果備受國際社會關切。

這次選舉本質上可視為親美與親中路線的對決，而中國以網軍、假訊息、假新聞及滲透社會團體等方式介入台灣選舉，其力道之強前所未見，台灣是否因此落入中國的實質控制，導致印太戰略與民主陣營出現缺口，則是國際社會不能輕忽的變局。由選舉得以牽動國際的效應來看，台灣絕非特定政客所看扁的一文不值，譬如什麼國際社會、東南亞都看不起台灣云云，反而像是先進科技產品裡面的關鍵晶片與零組件，重要性不言而喻。

其實，從大歷史觀察，台灣自蔣氏政權流亡台灣以來，都是站在美國為首的西方陣營行列，橫跨整個冷戰時期、韓戰、越戰等，台灣始終是民主陣營對抗共產集團擴張最堅定的盟友。台灣的戰略地位一度因為美國採取聯中制俄策略而有所減損，但當時台灣的民主改革開始萌芽，數十年來追求與保障人權自由等普世價值的成果，在第三世界尤其華人社會中更是民主化的楷模。加上經濟發展的亮麗表現，台灣乃成為一個富裕、民主自由的國家，其重要性在美中貿易戰爆發後更形彰顯。

美中貿易戰涵蓋經濟、科技與價值觀、制度的競逐，矛盾衝突的癥結在於中國在數十年的不公平貿易中佔盡優勢，即對外要求對手開放市場，對內卻採行保護主義阻絕國際競爭，創造出國家資本主義的顛峰。之後更意圖藉著盜竊技術、知識產權與政府補貼，發展「中國製造二○二五」，成為製造強國與軍事大國，與美國爭鋒，完成全球新霸主的中國夢。不同時代皆有不同的全球霸主，廿世紀與廿一世紀至今，美國是維護民主與國際秩序的霸主，雖因戰略需求偶有例外，一般多定性為良性霸權，因其對抗的多是獨裁專制、貪污腐化及迫害人權、種族屠殺的流氓政權；令人憂心的是，有意取而代之的中國，不但是個獨裁國家，近年更因科技進步而強化對民眾的監控，甚至徹底掌控了人民的肉體與腦袋。非僅如此，中共更因標舉中華民族主義而對非漢族的西藏、新疆，進行宗教、種族、文化的迫害，連帶也威脅台灣及東北亞、南海諸國的安全，乃是人類文明與民主存續的新威脅。

在對峙態勢下，無論就價值觀、制度、生活方式，抑或單純的經濟利益，台灣與西方民主陣營站在一起，乃是明智且天經地義的選擇，本應毫無懸念選擇親美路線。可悲的是，國民黨在此次選舉中提名了親中候選人，且在習近平已否定一中各表，拋出一國兩制台灣方案之後，藍營仍然堅持「九二共識」，楬櫫旗幟鮮明的紅統化，其倒向中國的居心不再遮掩，自甘淪為中國擺布的棋子。因此，這場選舉的主軸成為台灣堅守民主自由的生活方式，或墮入專制獨裁統治之爭，意義之重大，選民應有正確、深刻的體悟。

假設親中路線獲得勝選，依其「台灣經濟靠中國」的邏輯，必然接受一中原則及一國兩制為框架的九二共識，台灣將無可避免成為中國的一部分。屆時台灣人，特別是從未有過威權統治經驗，視自由民主如空氣般自然，又習慣在網路世界、社群平台抒發個人主張、批評的年輕人，將可能被羅織入獄，接受思想改造；而寺廟也將會以習近平畫像、語錄取代佛祖、佛經，供奉、膜拜這個掌握一切人間榮辱的共產黨政治神明。更嚴重的是，為了洗清台灣人的民主思想與本土認同，中國可能像對待新疆維吾爾人一樣，將台灣人打入思想改造的集中營。總之，一旦紅統政黨勝選，台灣幾十年來民主改革的努力，將付諸流水，子子孫孫的幸福，更將被斷送；選民兩天後投下這一票，豈能不慎重？

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