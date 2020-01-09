自由廣場》觀光客不能放在一個菜籃裡

◎ 賴明煌

中客來台從二○一五年四一八萬最高峰，翌年選舉年降為三五一萬，隔年再降到二七三萬，到去年底約二七五萬內，今年一月台灣選總統，去年八月初中國無預警限縮觀光客來台，讓去年每月來台最高量從七月卅二萬人降到十一月的九萬人，陡降極為嚴重，其衍生對政治的壓力是何等龐大，幸好交通部、經濟部等啟動緊急救火的秋冬國旅補助，迄今已有第七波申請補助執行中。

無獨有偶，日韓兩國因歷史與貿易關係並非長期友善，如唇舌齒偶有摩擦，尤其這兩年美中貿易重大衝突之際的波及，更因商業技術專利供需等，釀成不少停頓、不接觸，其中又以南韓停止赴日觀光最為激烈，日本的處境與其因應對策，很值得台灣關注與借鏡參考。去年日本調升二％消費稅與今年夏季東京奧運即將開幕，倘若最近的鄰國南韓不捧場，刻意大量轉向他國旅遊，必對日本有明顯影響，致生投資奧運入不敷出，與這幾屆各國舉辦奧運一樣，收支財務厄運纏身。去年日到韓約三五○萬人，相對前年二九五萬竟增加二成；依據日本旅遊觀光局最新資料推估，去年韓到日約五五五萬人、相對二○一八年七五四萬降低約三成，幸日本未完全依賴南韓單一觀光客源，改增加吸引台、歐、美、中與南亞旅客填補韓客缺額，有些國家還較上一年增加二成以上成長率。

去年，日本十次颱風入侵，香港反送中抗爭不斷，中國非洲豬瘟及武漢肺炎疫情頻傳，澳洲東部大火漫燒數月，印尼淹水等事件，台灣顯得相當安全穩健。台灣努力洗刷近廿三年口蹄疫區除名，與日本齊名是亞洲首強！面對國際競爭與政治干擾，唯有分散客源、提升觀光品質與產業精緻化，才能讓台灣的競爭力提升。

（作者為成大土木博士、曾任公路總局西濱南區工程處長兼高南區處長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法